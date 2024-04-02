更多編輯台推薦新聞：
6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

賴蕭國防部聽取簡報 進衡山指揮所了解軍事動態

2024/4/2 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天前往國防部，由國防部長邱國正、參謀總長梅家樹上將迎接。據了解，簡報內容除聚焦當前國防事務及未來重點外，兩人也前往衡山指揮所內，了解國軍建軍備戰及相關軍事動態。

總統交接典禮將於今年5月20日舉行，為掌握區域情勢及軍事脈動，在此之前，正副總統當選人賴清德、蕭美琴在上月25日已視導國家中山科學研究院，並聽取中科院人員簡報包括各式飛彈、儎台在內等國防自主能量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據了解，賴清德、蕭美琴下午則前往國防部，由國防部長邱國正、參謀總長梅家樹上將迎接。知情人士表示，賴清德、蕭美琴聽取完簡報後，並進入山腹內的衡山指揮所（國軍聯合作戰指揮中心），了解國軍建軍備戰及相關軍事動態。

知情人士表示，整個過程為期約1小時，簡報內容如邱國正昨天立法院外交及國防委員備詢時提及，主要針對當前國防事務及未來重點進行說明。而此次隨行的官員與當時前往中科院大約一致，僅增加國家安全會議副秘書長徐斯儉。（編輯：蘇龍麒）1130402

#邱國正
#賴清德
#蕭美琴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.212