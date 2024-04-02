賴蕭國防部聽取簡報 進衡山指揮所了解軍事動態

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（中央社記者游凱翔台北2日電）正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天前往國防部，由國防部長邱國正、參謀總長梅家樹上將迎接。據了解，簡報內容除聚焦當前國防事務及未來重點外，兩人也前往衡山指揮所內，了解國軍建軍備戰及相關軍事動態。

總統交接典禮將於今年5月20日舉行，為掌握區域情勢及軍事脈動，在此之前，正副總統當選人賴清德、蕭美琴在上月25日已視導國家中山科學研究院，並聽取中科院人員簡報包括各式飛彈、儎台在內等國防自主能量。

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據了解，賴清德、蕭美琴下午則前往國防部，由國防部長邱國正、參謀總長梅家樹上將迎接。知情人士表示，賴清德、蕭美琴聽取完簡報後，並進入山腹內的衡山指揮所（國軍聯合作戰指揮中心），了解國軍建軍備戰及相關軍事動態。

知情人士表示，整個過程為期約1小時，簡報內容如邱國正昨天立法院外交及國防委員備詢時提及，主要針對當前國防事務及未來重點進行說明。而此次隨行的官員與當時前往中科院大約一致，僅增加國家安全會議副秘書長徐斯儉。（編輯：蘇龍麒）1130402