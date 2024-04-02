賴清德蕭美琴視導衡山指揮所 涉機密影像無聲馬賽克

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（中央社記者游凱翔台北2日電）正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天前往國防部，除了在國防部聽取常務次長楊基榮中將報告外，最後進入衡山指揮所聽取俗稱「聯三」的作戰及參謀次長室次長陳文星中將簡報，了解國軍建軍備戰及軍事部署。

影片來源：中央社

根據總統府公布的影片，賴清德、蕭美琴先在會議室中聽取楊基榮簡報，由於相關內容涉及機密，不僅影片均為無聲，且涉及機密內容均以馬賽克處理；在國防部會議中完成簡報後，隨即「進洞」前往衡山指揮所，由陳文星簡報，最後賴清德頒發加菜金。

作戰及參謀次長室轄下有作戰整備處、聯合作戰處、防空暨資戰處、戰情中心，主責國軍防衛作戰戰略構想指導、作戰序列、兵力部署規劃，台澎防衛作戰國軍戰備規定與經常戰備時期突發狀況處置規定的擬訂及危機處理，以及近期漢光40號演習即將舉行，聯三亦是主導聯合作戰演習、兵棋推演的重要單位。

總統交接典禮將於今年5月20日舉行，為掌握區域情勢及陸海空動態，賴清德、蕭美琴下午前往國防部，由國防部長邱國正、參謀總長梅家樹上將迎接。

知情人士表示，賴清德、蕭美琴聽取完簡報後，進入山腹內的衡山指揮所（國軍聯合作戰指揮中心），了解國軍建軍備戰及相關軍事動態。

知情人士表示，整個過程約一小時，簡報內容如邱國正昨天立法院外交及國防委員備詢時提及，主要針對當前國防事務及未來重點進行說明，軍方出席人員，除邱國正、梅家樹外，亦包括國防部副部長柏鴻輝、政戰局長陳育琳中將、全民防衛動員署長白捷隆，以及包括戰略規劃司長李世強中將在內等各聯參次長等重要軍職人員。（編輯：翟思嘉）1130402