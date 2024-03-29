賴副總統訪視中科院 盼續強化國防自主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北29日電）副總統賴清德今天下午訪視國家中山科學研究院，除全盤了解國防科研及國防自主進展，也期勉中科院持續提升台灣先進軍事科技、武器系統的研發與製造量能，讓台灣自主防衛能量更加強大。

總統府今天透過新聞稿指出，賴清德今天在副總統當選人蕭美琴、國防部長暨國家中山科學研究院董事長邱國正、國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長劉得金、總統府副秘書長黃重諺、副總統辦公室主任陳羿伶等人陪同下訪視中科院，現場視察國造騰雲無人機，並聽取誘敵型無人機系統介紹等簡報說明。

賴副總統表示，追求國防自主，一直是政府施政的重中之重，過去幾年來，中科院肩負國家國防自主及建構國防科研能量的任務，也不負眾望，表現優異。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，國機國造部分，新式高教機「勇鷹號」至去年底已累計交機27架；國艦國造部分，新型兩棲船塢運輸艦已於去年成軍，其餘高效能艦艇、新型救難艦及新一代輕型巡防艦，均按計畫節點執行；另外，潛艦國造第一艘原型艦「海鯤軍艦」已於去年9月下水，目前正進行泊港測試，為台灣國防自主立下嶄新里程碑。

賴副總統強調，台灣在國際高科技體系中占有重要地位，面對更為複雜的區域及國家安全情勢，未來在各項先進科技的持續開發、成熟技術在軍事上的有效運用上，期許國防部及中科院全體人員持續結合國內產學研界科研能量，充分結合國防產業供應鏈發展，擴大整體產業規模及量能，共同為台灣國防科技及自主能量提升努力。（編輯：翟思嘉）1130329