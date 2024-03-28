賴清德偕蕭美琴見柏格曼 盼台美合作讓台海更穩定

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（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統暨總統當選人賴清德今天偕副總統當選人蕭美琴接見美國聯邦眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼。賴副總統說，520將宣誓就職，期待台灣持續得到美國支持與合作，讓台灣更安全、印太更和平、台海更穩定。

美國聯邦眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼（Jack Bergman）率跨黨派訪問團來訪，成員包括眾議員諾可斯（Don Norcross）、眾議員潘內達（Jimmy Panetta）。訪團今天上午分別晉見總統蔡英文、副總統賴清德。

賴副總統接見訪團時，蕭美琴在座陪同。賴副總統致詞表示，非常感謝訪團在此關鍵時刻，用具體行動表達對台灣支持。

賴副總統提到，柏格曼不管是在陸戰隊或是後備部隊，前後服務共40年，也是美國歷史上軍階最高的國會眾議員，一生都奉獻給國家，他非常欽佩；諾可斯關心台灣國家安全、能源安全，全力支持台灣。

賴副總統說，潘內達也是一位服務軍旅的英雄，曾得過勳章，同樣令人敬佩；潘內達也不遺餘力地支持台灣國際參與，無論是加入世界衛生組織或參加印太經濟架構。

賴副總統表示，今年是台灣關係法45週年，這幾十年來，包括美國政府與國會都透過台灣關係法對台灣提供實質的幫助，台灣關係法也是印太和平穩定、台灣安全的定海神針。

他說，這幾年來美國國會透過國防授權法案，對台灣的國防安全，提供美台各項軍事合作、教育訓練等幫助，也感謝美國總統拜登用特別撥款權力，2024年提供台灣3億美元的無償軍事融資，這對台灣的國家安全、台海和平穩定，都有莫大貢獻。

賴副總統說，他和蕭美琴5月20日就要宣誓就職，非常期待台灣未來能持續得到美國的支持合作，讓台灣更加安全，印太更加和平，台海也因此更加穩定。

他說，未來也會致力經濟產業發展，不僅造福台灣人民，也能在國際繁榮上，扮演正面積極的力量。

柏格曼致詞感謝賴副總統與蕭美琴的溫暖接待，他說，賴副總統一直都非常致力深化加強台美關係，也期待賴副總統就任之後的領導。

柏格曼表示，台灣是美國在印太區域的關鍵夥伴，不論是安全方面合作，或者經濟上的交流，都非常緊密；柏格曼重申，希望台灣有非常強健的海上戰略，可以幫助台美達成共同目標，並且抵制中國在這區域愈來愈具侵略性的行為。（編輯：郭無患）1130328

副總統暨總統當選人賴清德（前左）28日上午偕副總統當選人蕭美琴（後右）接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（Jack Bergman）所率跨黨派議員訪問團，感謝訪團在此關鍵時刻，用具體行動表達對台灣支持。中央社記者張皓安攝 113年3月28日