美眾議員率團訪台 AIT：出訪印太地區一環

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）美國聯邦眾議員柏格曼率團訪台，AIT今天表示，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

美國在台協會（AIT）上午發布新聞稿表示，美國聯邦眾議員柏格曼（Jack Bergman）於27日至29日率團訪問台灣。此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。

AIT指出，代表團同行議員包括眾議員諾可斯（Donald Norcross）以及眾議員潘內達（Jimmy Panetta）。此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

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AIT表示，柏格曼自美國海軍陸戰隊中將退役，曾創立並經營小型企業，且具有為期22年的民航機師生涯。

外交部昨天表示，美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼率團訪台，彰顯對台美安全合作的高度重視。訪團在台期間將晉見總統蔡英文、總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴，就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。（編輯：張均懋）1130328