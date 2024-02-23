蓋拉格結束訪台行程 AIT：眾議員出訪印太一環

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格今天結束訪台行程，比原訂時程提早1天。AIT今天表示，訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，訪團與蔡總統等人及公民社會成員見面，得以就美台之間至關重要的議題交換意見。

美國在台協會（AIT）今天下午發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）22日至23日率團訪問台灣，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。

AIT指出，訪團成員包括該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）、聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar，另譯：穆理納）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton，另譯：莫頓）及聯邦眾議員強生（Dusty Johnson，另譯：強森）等人。

至於訪台期間行程，AIT表示，訪團與總統蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，以及公民社會成員、私部門代表會面，透過這些會議，訪團得以與台灣相關人士，就美國與台灣之間至關重要的廣泛議題交換意見。

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訪團原訂22日至24日率團訪台，但根據AIT稍早發布新聞稿指出，訪團於今天結束訪台行程。

蓋拉格以對北京採取鷹派立場出名，蓋拉格昨天在台北賓館參與媒體見面會，並接受台灣與外國媒體訪問。對於中國不斷在太平洋擴張勢力、企圖動搖台灣友邦邦誼，蓋拉格表示，美台應與夥伴建立經濟協調機制，抵制經濟脅迫行為，並不斷向敵人發出信號，「我們不會在他們追求侵略的路上袖手旁觀」。（編輯：翟思嘉）1130223