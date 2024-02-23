陳建仁：樂觀看待跟美國在武器採購及產製上合作

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（中央社記者王揚宇台北23日電）美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格等5名訪團成員訪台，有同行議員認為可在台共同生產155公釐砲彈，行政院長陳建仁今天對此表示，樂觀看待跟美國在武器採購及武器產製上進一步合作。

立法院今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於蓋拉格（Mike Gallagher）訪團成員希望產製榴砲彈，國防部有無意願等議題，作出回應。

陳建仁說，蓋拉格率領重量級的國會議員來台，重申美國國會2黨對於台灣的高度支持，「我們很樂意看到這樣的情況」，最近美國拜登政府宣布第13度對台軍售，各國對台海的和平穩定都很重視，因為這關係到全球的繁榮與和平。

陳建仁表示，政府也會透過美國的軍售及國艦國造、國機國造的努力，加強台灣自主防衛能力，也樂於看到跟友好國家一起強化自主能力，讓台海更加穩定，也讓世界更加和平與繁榮，因此樂觀看待跟美國在所有的武器採購還有武器產製上，進一步合作。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格等5名訪團成員22日展開訪台行程。該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）說，或許美方應該思考，有哪些裝備項目可以在台灣共同生產，如此一來可降低智慧產權技術移轉的成本，也可滿足相關工業量能，例如各國短缺的155公釐砲彈等項目。（編輯：楊凱翔）1130223