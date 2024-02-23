實驗室污染柯盧之爭？柯文哲：我是無辜第三者

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（中央社記者郭建伸台北23日電）台糖豬肉瘦肉精疑雲，民眾黨主席柯文哲日前說，「不用想也知道就是實驗室污染」，外界揣測是柯文哲與台中市長盧秀燕之爭。對此，柯文哲今天受訪說，「沒有好不好，我是無辜的第三者」，並表示他不要再亂講話。

台中市政府日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛生福利部食品藥物管理署針對同批肉複檢，仍檢出西布特羅。農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。

柯文哲日前表示，如果整批豬肉都測不出含有瘦肉精，只有其中一塊，「不用想也知道就是實驗室污染」。不過台中市衛生局長曾梓展昨天表示，多少證據說多少話，都找不到原因就是實驗室污染，這不是科學的說法。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行黨團會議，柯文哲列席參加並接受媒體訪問。

柯文哲表示，他沒時間，不然找幾個專家花兩個鐘頭就搞清楚，搞這麼久就是中央與地方鬥法。

媒體追問，實驗室污染的說法是否屬於柯文哲與盧秀燕之爭。對此，柯文哲連忙澄清，「沒有好不好，我是無辜的第三者」，並表示他不要再亂講話。

此外，行政院長陳建仁今天赴立法院提出食安專案報告並備質詢。根據書面資料，陳建仁指出，台糖豬肉驗出西布特羅屬單一檢體事件，國內豬肉供應鏈尚無風險，政府已責請衛福部與農業部行政調查。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪表示，行政院準備這麼久，交出來的食安專報這麼單薄，他有點驚訝，也有點失望。（編輯：蘇志宗）1130223