美眾院軍委會情報特種作戰小組主席訪台 將見蔡總統

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）外交部今天表示，美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼率團訪台，彰顯對台美安全合作的高度重視，訪團將晉見總統蔡英文、總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴，就台美關係等議題交換意見。

蔡總統、賴清德將分別於明天上午8時30分、9時30分，在總統府接見柏格曼所率跨黨派議員訪問團。

外交部晚間發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（Jack Bergman）率跨黨派訪問團自27日至29日來台訪問，成員包括眾議院軍事委員會「空陸」小組民主黨首席議員諾可斯（Don Norcross）及眾議員潘內達（Jimmy Panetta）。

外交部指出，該團為「情報暨特種作戰」小組於2022年由時任副主席莫菲（Stephanie Murphy）訪台後，再次籌組跨黨派訪團來台訪問，彰顯對台海和平穩定及台美安全合作的高度支持與重視。

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外交部表示、歡迎3位議員在台灣關係法立法即將滿45週年之際來訪，以具體行動展現對台灣的支持。訪團在台期間將晉見總統蔡英文、總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴，就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。

外交部指出，美國國會今年迄今每個休會期間均籌組跨黨派訪團來台，充分展現國會兩黨對台灣的強勁支持。眾議院軍事委員會每年領銜推動的國防授權法（NDAA）也持續納入包括「對外軍事融資」（FMF）及「總統提用權」（PDA）等各項提升台美安全合作的政策工具，相關倡議並在行政部門及國會的積極推動下逐步落實。訪團再次彰顯美國跨黨派對台灣及台海安全的堅定支持，以及對印太區域和平、穩定及繁榮的重視與承諾。（編輯：謝佳珍）1130327