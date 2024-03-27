賴清德蕭美琴出席民進黨春酒 感謝服務17年打掃阿姨

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨今晚舉辦春酒，總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴一起出席慶祝並抽出紅包大獎，賴清德也專程感謝1名在中央黨部服務17年、即將退休的打掃阿姨，獻上花束與紀念品，這一幕是現場最溫馨橋段。

民進黨今天晚間在台北市萬華區格萊天漾大飯店舉辦春酒活動，前主席姚嘉文、卓榮泰、前行政院長張俊雄等人與會，民進黨中央黨部的「房東」長虹建設董事長李文造也出席。

賴清德、蕭美琴晚間現身春酒現場，與會者高喊「加油」，氣氛熱烈。

賴清德致詞時表示，今天是新春聯誼活動，本來應該辦在春節，不過因為大家都很忙碌，現在過了春分，已經到了春天，他沒有忘記過去大家一起努力。

賴清德還開玩笑地說，現場主持人戴瑋姍、張志豪主持起來像是造勢活動，戴瑋姍也笑回「沒有從氛圍脫離，每天都在戰鬥」。

賴清德隨後抽出3萬元、1萬元的大獎，其中1名被抽到的是民進黨副秘書長何博文，現場高喊「捐出來」，張志豪打趣「這個時刻，黨務主管都不希望被抽中」，何博文當場加碼捐出給黨工摸彩。

現場還有一個溫馨小儀式，由賴清德獻花與紀念品給1名從2007年就在中央黨部服務的打掃阿姨，主持人特別提到，這17個年來，中央黨部每個角落都有楊阿姨付出的身影，感謝楊阿姨的付出。

蕭美琴致詞談及，她今天早上跟賴清德開會，隨後接待外賓，剛才下車時，賴清德問她「怎麼換了一件衣服了？」她則回應，因為今天要回到民進黨的活動。

蕭美琴透露，她過去幾年錯過好幾次春酒跟尾牙，算一算她也是資深黨工，如果從她當黨工那年算起，在民進黨中央服務年資不輸給楊阿姨。

蕭美琴認為，她現在退而不休與大家承擔讓台灣更好的責任，感謝中央黨部邀請讓她感受黨工的熱情，一起回味年輕黨工為國家充滿理想的日子。她說，選舉期間大家都很辛苦，接下來也要一起為台灣加油。

蕭美琴現場抽獎時還打趣道，「本來要帶立陶宛巧克力，但大家說不能接受」。

蕭美琴日前出訪歐洲，她在出席春酒前，透過社群平台透露返台訊息，「回台灣了。這些貓，明明家裡很多其他柔軟舒適的地方可以讓牠們躺，就一定要來坐在我正在看的文件資料中間，感覺是在占領抗議什麼⋯⋯預計下一步可能是在資料上吐毛球」。（編輯：張若瑤）1130327

民進黨27日晚間在台北市萬華區格萊天漾大飯店舉辦春酒活動，黨主席賴清德（後左）出席，特別在會中表揚資深工作人員，場面熱鬧。中央社記者王騰毅攝 113年3月27日

民進黨中央黨部27日晚間在台北市萬華區格萊天漾大飯店舉辦春酒活動，黨主席賴清德（中右）與副總統當選人蕭美琴（中左）出席，眾人舉杯致意。中央社記者王騰毅攝 113年3月27日

2024民進黨中央黨部春酒27日在台北市萬華區格萊天漾大飯店舉行，黨主席賴清德（左）在會中獻花表揚即將退休的資深員工。中央社記者王騰毅攝 113年3月27日

2024民進黨中央黨部春酒27日晚間在台北舉行，黨主席賴清德（左）出席，會中頒發獎金給幸運獲獎的黨工。中央社記者王騰毅攝 113年3月27日

2024民進黨中央黨部春酒27日在台北市萬華區格萊天漾大飯店舉行，副總統當選人蕭美琴出席致詞，感謝黨工們協助一起打贏總統大選。中央社記者王騰毅攝 113年3月27日