府：蕭美琴訪歐圓滿順利 呼籲加強民主供應鏈合作

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（中央社記者葉素萍台北25日電）副總統當選人蕭美琴日前應歐洲智庫邀請，訪捷克、波蘭及立陶宛等國。總統府發言人林聿禪今天說，蕭美琴此行傳達台灣與歐洲各國民主同盟的訊息，呼籲加強民主供應鏈等各層面合作。

副總統當選人蕭美琴日前應歐洲智庫邀請，訪捷克、波蘭及立陶宛等國，曾會晤捷克參議院議長、立陶宛國會議長、波蘭參議院副議長等人。

總統府發言人林聿禪今天接受媒體訪問表示，蕭美琴應歐洲議會及歐洲多個智庫邀請訪問及發表演說，此行圓滿順利。

林聿禪說，台灣與歐洲多國近年來在多項領域的互動大幅提升，蕭美琴此行也傳達台灣與歐洲各國民主同盟的訊息，呼籲加強民主供應鏈等各層面合作。台灣作為印太地區負責任的一分子，將持續深化與歐洲等理念相近夥伴的合作，共同守護全球及區域的安全與繁榮。

媒體詢問，外界有解讀，蕭美琴是以準副總統身分邀請訪賓出席就職典禮。

林聿禪表示，這次蕭美琴出訪並沒有觸及此事。後續有關520的工作，若有進度，會適時對外說明，至於邀請外賓的部分，外交部、相關單位目前都在進行中，後續準備好後再完整說明。（編輯：翟思嘉）1130325