外交部：蕭美琴訪捷克波蘭立陶宛 傳達台歐民主同盟

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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，副總統當選人蕭美琴日前應歐洲智庫邀請，訪捷克、波蘭及立陶宛等國，曾會晤捷克參議院議長、立陶宛國會議長、波蘭參議院副議長等人，此行傳達台灣與歐洲各國民主同盟訊息。

外交部上午發布新聞稿表示，蕭美琴日前應歐洲智庫邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等國，期間曾會晤捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯，韋德齊）與眾議院代理議長巴托賽克（Jan Bartošek，另譯，巴圖謝克）、立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）及波蘭參議院副議長卡明斯基（Michał Kamiński）等歐洲國會友人，同時與各國國會友台小組成員，以及波海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國會外委會主席互動交流。

外交部指出，蕭美琴此行傳達台灣與歐洲各國民主同盟訊息，呼籲加強民主供應鏈等各層面合作，展現台灣對中東歐國家的高度重視，以及增進各國對台灣致力和平的了解。

另外，蕭美琴以「民主與安全」為主軸議題，分別在捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）、波蘭智庫｢卡斯米爾波拉斯基基金會｣（Casimir Pulaski Foundation，CPF）及立陶宛「維爾紐斯大學國際關係及政治研究院」（TSPMI）發表演說，說明台灣未來全力強化國防嚇阻力量、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，以及捍衛兩岸現狀等維護區域和平的4大支柱主張，並籲請歐盟與台灣簽署經濟夥伴協議，展現歐盟對區域和平穩定及繁榮的保證與信心。

外交部說，蕭美琴拜訪波蘭哥白尼研究院（Nicolaus Copernicus Academy）見證台灣與波蘭合作援烏的計畫成果，與接受台灣獎學金贊助的6名烏克蘭博士生晤談，未來台灣將持續與波蘭等中東歐國家合作，堅定協助烏克蘭重建。

外交部指出，台灣與中東歐國家關係密切友好，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）1月13日接受媒體訪問時，公開祝賀台灣順利完成民主選舉，是歐洲首位公開祝賀台灣大選的國家元首。

帕維爾亦於去年第78屆聯合國大會發表演說，譴責中國加劇區域緊張情勢，並呼籲和平解決爭議。

立陶宛國會議長希米利特去年10月率立陶宛相關官員、企業及商業協會等訪台，強化雙邊友好合作。外交部將在既有的良好基礎上，持續推動雙邊互訪交流，並深化各領域互惠互利的實質合作關係。（編輯：蘇志宗）1130324