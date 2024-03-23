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蕭美琴會波海3國國會外委會主席 疊掌打氣「為自由奮鬥」

2024/3/23 15:27（3/23 15:49 更新）
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副總統當選人蕭美琴（左2）低調訪歐，與波海3國3位國會外委會主席拍照時做出「疊掌打氣」姿勢。（圖取自twitter.com/ZygisPavilionis）
副總統當選人蕭美琴（左2）低調訪歐，與波海3國3位國會外委會主席拍照時做出「疊掌打氣」姿勢。（圖取自twitter.com/ZygisPavilionis）
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（中央社記者黃雅詩台北23日電）副總統當選人蕭美琴低調訪歐，立陶宛國會外委會主席今天透露，蕭美琴會晤波羅的海3國的國會外交委員會主席，宣示「共同為自由奮鬥」。另有在波蘭的學者披露，蕭美琴日前也曾到訪波蘭首都華沙。

立陶宛國會外委會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）今天上午在社群平台X，貼出與蕭美琴的合照，同框的還有愛沙尼亞國會外委會主席米克爾森（Marko Mihkelson，另譯：梅馬侃）、拉脫維亞國會外委會主席柯理和（Rihards Kols）。

波海3國外委會主席自稱「波羅的海三劍客」，3人曾在去年8月抵台訪問。

波海3位國會外委會主席在照片中與蕭美琴做出「疊掌打氣」姿勢，並強調他們將團結為彼此的自由奮鬥。

國際共和研究所（International Republican Institute）駐波蘭主任沃利奇（Jason Worlledge）今天也透過X平台，貼出與蕭美琴的自拍照，他打趣表示，不能讓立陶宛外委會主席獨自吹噓和蕭美琴會晤，他也很高興日前能在波蘭首都華沙見到蕭美琴。

1位當地學者向中央社記者指出，蕭美琴是先前往波蘭華沙參加由卡齊米日．普瓦斯基基金會（Casimir Pulaski Foundation）舉行的論壇，再轉往立陶宛訪問。（編輯：張若瑤）1130323

#拉脫維亞
#立陶宛
#波羅的海
#愛沙尼亞
#蕭美琴
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