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立院攻防電價年改 賴清德令黨內擴大對話加強論述

2024/3/27 17:27（3/27 18:33 更新）
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（中央社記者葉素萍台北27日電）立法院朝野近來攻防電價調漲、公教年金等議題。民進黨主席賴清德今天要求黨內持續擴大對話並與公民社會連結，凸顯民進黨的論述；民進黨團幹事長吳思瑤轉述，賴清德提到，相信台灣人民可以透過完整資訊，了解政府苦心難為之處。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，會中熱烈討論立法院攻防相關議題。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國民黨提出的許多法案，恐有違憲問題，包括，花東條例、環島高鐵等，鏡電視調閱小組的相關辦法也有侵犯司法權問題，未來必須在黨團強化戰力。

與會人士轉述，柯建銘提到，在野黨要用立法院決議凍漲電價，違反行政權，應好好論述，電價之前長時間凍漲，當時希望平抑物價，但電價已不敷成本，應加強向社會說明。

與會人士轉述，立委王定宇在中常會提到，國民黨提出推翻年金改革相關法案，未來也會是主戰場；若改回舊制，對於現在仍服役的軍公教反而是傷害，現行制度才是保障權益的方式。

對於一歲男童遭虐死案，與會中常委指出，衛福部已盤點8大缺失，中央也有檢討，為了補起社會安全網破洞，縣市政府也要負起責任。中常委認為，地方臨時會遭到國民黨封殺，但開議後也要有相關動作，無論是台北市、新北市議會都要持續聚焦，不能讓這件事情銷聲匿跡。

與會人士轉述，賴清德鼓勵黨團在柯建銘帶領下，戰力持續加強；此外，黨公職也要對各項議題持續論述、擴大對話，並與公民社會連結。

吳思瑤在中常會後受訪表示，社會非常關切世代正義，不能讓真正需要年改的年輕世代權益受到剝奪，國民黨提出不合理的提案，要讓年金改革走回頭路，民進黨絕對會全面反制，希望年輕人與民進黨站在一起，反對這種走回頭路的議案。

至於電價議題，吳思瑤說，做為執政者可以理解，電價這題可能無法得分，但要透過完善政策論述，讓公民社會理解政策背後，國家應當扮演的角色，賴清德也一再強調，相信台灣人民可以透過完整資訊，了解政府苦心與難為之處。（編輯：蘇志宗）1130327

#中常會
#民進黨立法院黨團
#吳思瑤
#柯建銘
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