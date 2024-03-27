賴清德：基本法23條營造小警總 彰顯友善供應鏈重要

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（中央社記者葉素萍台北27日電）香港基本法23條立法（維護國家安全條例）已經生效，民進黨主席賴清德今說，這在港人心中營造「不知道底線在哪」的小警總，也引發許多外商疑慮；更加彰顯「友善可信賴」的供應鏈特質的重要性，在未來這份重要性會越來越強化。

民進黨今天召開中常會，總統當選人賴清德向中常委表示，上週他啟動信賴產業參訪，迄今已走訪半導體、無人機、軍工、ICT與人工智慧、資安與旅遊的新創企業等產業，不僅獲得熱烈迴響，他也從參訪、交流中獲益良多。

賴清德表示，台灣在許多產業鏈都擁有關鍵技術與優勢，但正經歷一個「典範快速轉移」的時代，許多原本可以運行好幾年的技術和模式，在當前可能數個月、甚至數週就不再適用。

他認為，政府一定要積極、即時聽取產業的需求，並調整服務彈性和深度，才能做企業後盾、當協助市場、鼓勵創新的「看的見的手」；來與市場合作，大步向前。

賴清德說，許多關鍵供應鏈的信賴產業，充滿創意而且前景看好，如何協助加強既有優勢、鼓勵新創發展、進一步進軍海外市場，打入友善可信賴的供應鏈，是努力方向。

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另外，賴清德表示，香港基本法23條上週正式生效，持續在港人心中，營造「不知道底線在哪」的小警總，也引發許多外商的疑慮；這更加彰顯「友善可信賴」的供應鏈特質的重要性，在未來這份重要性會越來越強化。

賴清德說，這充分說明，民主自由與法治人權的價值，不僅僅只是理念和價值觀，也更可以是產業發展的必要條件、是台灣吸引外資的重要基礎，必須要繼續努力。（編輯：蘇志宗）1130327