蕭美琴：政府推地方創生3.0 加強與國際連結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統當選人蕭美琴今天出席「2024天下SDGs雙日國際論壇開幕」致詞，她說，政府明年起將展開地方創生3.0，運用上將更符合在地需求，持續加強在地跨域合作及創新，加深地方跟國際的連結。

蕭美琴致詞提到，2個多月前她曾與總統當選人賴清德討論未來可能面對的情境，賴清德建議她要多參加具有國際連結、知識性的論壇。她非常謝謝主辦單位邀請，跟許多關心台灣未來永續發展人士，共同探索全球性且在地化的各種SDGs全球議題。

她說，思考地方永續跟國際接軌過程，她想到自己數十年來去過很多歐美國家城市，這些城市帶給她的感動或印象並不是來自華麗高樓大廈，而是人、歷史和文化；大家在思考台灣獨一無二、讓人留下印象的地方時，除了「台灣最美麗的風景是人」是最重要的意義之外，能給世界最強連結跟感動，就是在地人的韌性與文化。

日前才結束美國、歐洲行程返台的蕭美琴說，從美國回來，也是「回到地球表面」，從每天討論全球性、戰略、經貿議題，回到台灣，面對的是每個人生活周遭的喜怒哀樂，也是最貼近土地的地方。

蕭美琴表示，台灣這塊土地的生命力比所有人想的更具韌性、更具前瞻性，台灣過去歷史走過的痕跡、現在面對的世界，比很多國家更具挑戰，別的國家理所當然的情境，對台灣來說每一步都要掙扎、經過千辛萬苦、「蹽溪過嶺」才能獲得。

蕭美琴說，世界面臨很多新的挑戰，國際地緣政治動盪帶來通膨加劇、經濟上的不平等，國內也因為人口結構改變、城鄉發展失衡，都會以外的地方年輕工作機會減少、人口流失愈來愈嚴重，傳統文化逐漸沒落，進而面臨社會支持系統缺乏，這也是許多國家在城市發展路徑同樣的問題，同時是聯合國17項永續發展目標SDGs急欲緩解的重要項目。

蕭美琴指出，為緩解問題，政府5年前啟動地方創生國家戰略計畫，盤點地方DNA找出自身優勢，發展新經濟、新商業模式，期盼點燃創新成長動能，帶動地方產業發展，緩和人口過度集中6都趨勢，與前瞻基礎建設計畫雙管齊下，平衡區域發展；結合跨部會資源，提高資源運用效率、加大地方創生推動力道，鼓勵青年留鄉返鄉。

她說，2020年開始，政府加速地方創生計畫，專款專用編列近新台幣50億元經費，建立在地支持體系、強化青年角色，系統性協助以在地為主體的整體發展；明年起將持續推動地方創生3.0計畫，除持續編列經費，運用上一定要符合在地需求；總體目標希望加強在地跨域合作與創新，加強加深地方跟國際連結。（編輯：蘇龍麒）1130328