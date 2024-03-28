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首頁 / 政治

柏格曼晉見蔡總統 盼抵制中國區域侵略

2024/3/28 10:29
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（中央社記者葉素萍台北28日電）美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼率團訪台，並晉見總統蔡英文。蔡總統說，台灣持續和美國一起努力，擴大全球民主陣營合作；柏格曼希望台灣有強健海上戰略，抵制中國在區域越來越有侵略性的行為。

蔡總統上午在總統府接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（Jack Bergman）所率跨黨派議員訪問團，成員包括眾議員諾可斯（Don Norcross）及眾議員潘內達（Jimmy Panetta）。

蔡總統致詞感謝訪賓以行動展現美國跨黨派對台灣的支持，她說，訪賓都是美國眾議院軍事委員會的重要成員，不僅長期關注台海議題，也在美國國會積極推動台美交流合作，共同維護區域和平穩定。

蔡總統說，這幾年來台灣持續落實國防自主，推動國機國造、國艦國造，向世界展現自我防衛以及守護民主自由的決心。藉這機會，她要特別感謝美國政府以及國會，去年底透過國防授權法，協助台灣強化自我防衛的能力。

蔡總統表示，這個月美國剛完成的2024會計年度綜合撥款法立法，也納入對台灣的軍援預算，並將加速軍備交付來支持台灣，持續深化台美的夥伴關係。

她說，除了安全領域的合作，近年來，台灣和美國也積極推動經貿交流，期待訪賓能繼續發揮影響力，協助台美早日解決雙重課稅的問題，促進更緊密的雙向投資和產業合作。

蔡總統指出，歡迎訪團來訪，深入了解台灣，未來台灣會持續和美國一起努力，擴大全球民主陣營的合作，為世界的安全、穩定、繁榮做出更多貢獻。

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隨後致詞的柏格曼表示，台灣是美國在印太區域的關鍵夥伴，在安全方面有許多合作，經濟方面也有非常緊密連結；訪團這次來台，要展現美國國會對台美夥伴關係的支持，接下來他們也會在國會持續說服其他議員，台美戰略夥伴關係對區域未來至關重要。

柏格曼說，希望台灣有非常強健的海上戰略，也希望一起為共同目標努力，抵制中國在這個區域越來越有侵略性的行為。（編輯：張均懋）1130328

#台灣
#美國
#蔡英文
#蔡總統
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