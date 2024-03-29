蕭美琴：公私協力拚數位轉型 有望創造新兆元產業

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（中央社記者賴于榛台北29日電）副總統當選人蕭美琴今天說，數位軟體發展將為經濟結構、人類生活模式帶來巨大改變，期盼公私協力拚數位轉型，創造台灣新的兆元產業，更要進軍國際大聯盟，打出好成績。

蕭美琴今天出席TIEA台灣網路電子商務產業發展協會數位領袖會談，說明總統蔡英文數位國家、智慧島嶼目標，也分享總統當選人賴清德的科技智慧島、數位新社會願景。

蕭美琴致詞時表示，近年受到疫情以及地緣政治劇烈影響，世界都關注台灣如何以自身科技實力、地緣戰略角色站穩印太地區及世界，而未來世界產業趨勢就是數位轉型、淨零轉型，台灣如何在既有的高階硬體之上，結合AI、5G、資通訊產業力量，在世界邁入數位浪潮中，持續為國際提供引領世界先進的技術，是政府與企業需要共同努力的目標。

蕭美琴表示，蔡總統執政以來，就朝數位國家、智慧島嶼目標邁進，透過五加二創新產業，六大核心戰略產業，讓台灣產業持續升級轉型，邁向數位化、智慧化，增強台灣國際競爭力，也成立數位發展部，期盼整合資訊、資安、電信傳播、網路等各大領域內容，讓數位轉型的引擎轉動更快。

她說，政府近年來也協助人才數位賦能、鏈結產業與國際人才，並提供資服軟體升級的政策，輔導新創資服業者，同時催生熱門的本土生成式AI運用。

蕭美琴強調，產業當然永遠走在政府前面，但台灣要公私協力才有打群架、勝利的機會。

至於未來，蕭美琴說，台灣除重視軟體實力外，硬體規劃也很關鍵，賴清德的國家希望工程願景中，就主張科技智慧島、數位新社會，盼培養在地原生科技創新能量，結合台灣既有的半導體、資通訊等產業優勢，再結合產學研共同打造智慧科技島，追求創新永續、普惠且具韌性的科技發展，建立更全面、更前瞻的科技治理、數位治理。

她說，政府會善用科技解決社會問題，用社會需求帶動數位轉型，建構以人為本的數位新社會，相關規劃可說軟硬兼施。

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蕭美琴表示，對壯大台灣數位軟實力非常有信心，且數位產業的成長快速，相信未來可以看到台灣創造一個新的兆元產業，並進軍國際大聯盟，打出好成績。

另外，數位貿易也是台美21世紀貿易倡議第二階段談判議題之一，蕭美琴表示，這是期盼台美雙方共同促進數位科技運用，合作建構更具有韌性與安全的數位基礎建設，打開數位轉型、數位發展、數位產業的機會與空間，結合台美雙方優勢，用宏觀視野來看世界，成為彼此的能量倍增器。（編輯：林興盟）1130329