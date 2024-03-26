賴清德：就任後守護國家 同時持續發展經濟產業命脈

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（中央社記者溫貴香台北26日電）副總統賴清德「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，今天與超過30家ICT產業業者座談。他表示，520就任總統後，除守護國家安全，就是要讓經濟持續發展；經濟產業是台灣生存發展的命脈，他來聽取業界寶貴建言，一起努力讓經濟持續發展。

賴清德「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，繼拜訪半導體及無人機產業後，今天第3站前進桃園華亞科技園區與超過30家ICT產業業者座談，隨即再前往廣達總部參訪，與廣達董事長林百里閉門會談。

總統府發布新聞稿表示，副總統賴清德上午前往桃園市華亞科技園區參訪ICT產業暨座談致詞時表示，今年5月20日將就任總統，他的責任是要讓國家政策無縫接軌，持續穩定前進。除了要守護國家安全以外，經濟產業是台灣生存發展的命脈，因此他有另外一個重要的責任，就是來聽取業界寶貴建言，一起努力讓經濟持續發展。

副總統說，很多人關注台灣的半導體產業，其實台灣的ICT產業也很強勁，每年相關企業創造了2000億美元以上的國際採購，這也代表台灣的實力。如何讓ICT產業持續蓬勃發展，迎刃而解面對的各項挑戰，這是他的責任，也希望大家給予支持。

副總統聽取經濟部產發署副署長鄒宇新簡報「立足台灣，打造ICT產業日不落國」，並與業者就電力供應、人才培育、淨零碳排等議題座談交流；接著，前往廣達公司參訪，瞭解其運作現況及未來發展願景。

與會者包括經濟部次長曾文生、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁、台灣電路板協會理事長李長明及廣達公司董事長林百里等人。（編輯：郭無患）1130326