議員籲中清公園設滯洪池 竹市府：爭取中央經費

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民進黨新竹市議員劉康彥今天說，去年向竹市府建議在中清公園設置滯洪池，減少周邊地區因強降雨淹水。竹市府表示，已與地方民眾取得共識，將積極向中央爭取經費。

劉康彥向中央社記者表示，竹市北區多處常遇大雨就淹水，主因是地勢低窪，其次是民宅外側溝窄淺，加上分支到排水箱涵連接管不足，只要強降雨就易造成水溝滿水位，水排不出去就溢淹到路面、民宅地下室或車庫。

劉康彥說，去年向市府建議，可在北區中清公園下方設置滯洪池，強降雨時，水溝暫時排不出雨水可暫時蓄積在此，延緩或降低周邊積淹水可能。

除了滯洪池，劉康彥指出，還有側溝改建、既有雨水下水道幹線管徑加大等工程也急需改善，都是要解決排水斷面不足問題。

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劉康彥舉例，昨天因鋒面來襲，新竹地區降下雨勢，根據中央氣象署在新竹市北區「海天一線」觀測點資訊，雨勢集中在上午11至12時，時雨量約32毫米，但中清路18巷水溝就已經滿溢，可見問題迫切性。

對此，新竹市政府工務處表示，經請顧問公司評估後，可利用公園下方空間新設滯洪池，經費估約新台幣2500萬元，上月已函報內政部國土管理署下水道工程分署，昨天也已辦理說明會與當地民眾取得共識，將持續向中央爭取經費。（編輯：方沛清）1130427