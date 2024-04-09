詐團「釣魚簡訊」騙個資盜刷信用卡 中市警逮6人

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市警察局今天宣布破獲詐騙集團，詐團涉大批收購人頭門號後，再廣傳「釣魚簡訊」誘使被害人點擊網址，依指示輸入個資及信用卡資料後遭盜刷，警方逮獲6人移送法辦。

中市警局刑事警察大隊偵七隊表示，由陳姓男子擔任首腦的「釣魚簡訊」詐欺集團，大量收購人頭門號後，佯裝「電信業者」或「監理站」名義，透過「SMS Gateway」程式以「積分即期兌換商品」、「汽機車燃料費未繳納」等不實內容，群發惡意連結的釣魚簡訊給不特定被害人。

警方指出，詐團透過「釣魚簡訊」誘使不特定被害人點擊網址，並依指示輸入個資及信用卡相關資料後，信用卡隨即遭詐騙集團盜刷，累計不法獲利新台幣67萬餘元。

中市警方經偕同內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊第二隊兵分多路同步執行搜索、拘提，於台北市拘提主嫌41歲陳男、38歲王女，陸續共查獲詐團成員6人到案，並查扣行動電話10支、SIM卡7張、電腦2組、TP-Link WIFI機1台、金融帳戶及契約書等涉案贓證物，全案依涉犯刑法詐欺及偽造文書罪，分別移送台中、台北及新北地方檢察署偵辦。

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至於如何辨別「釣魚簡訊」，警方提醒，政府機關網址開頭會是https、結尾是.gov.tw，也不會以短網址等方式呈現；且各家業者官方網站不會出現簡體字或中國用語。

警方指出，如果收到「點數（積分）即將到期」、「ETC通行費未繳」、「自來水公司水費逾期」、「罰款未繳納」、「停車費未繳」、「燃料稅未繳納」及「銀行因安全問題暫時關閉個人帳戶」等訊息，都要提高警覺，不要點擊連結。（編輯：陳仁華）1130409