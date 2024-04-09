詐騙集團假冒社福團體 刑事局：掌握犯嫌全力偵辦

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（中央社記者范正祥台北9日電）近期出現詐騙集團假冒社福團體，愛心捐款者受害。對此，警政署刑事警察局副局長黃壬聰今天指出，這是最新詐騙手法，警方全力偵辦中，也已經掌握數名涉案嫌疑人。

國民黨立委柯志恩今天與數個社福團體在立法院共同召開「網路新型詐騙，社福團體再受害，打詐國家隊拿出方法來！」記者會，指近期出現詐騙集團透過IG發起抽獎等新的詐騙手法，先讓愛心捐款者捐款給真的社福團體，但後續的金融操作都是假的，藉機套取個資，進一步哄騙民眾匯款。

台灣認知功能促進協會常務理事盛寶嘉說，從3月19日發現帳戶開始出現新台幣188元的捐款，本來還覺得很高興，以為有善心人士捐款，但後來有受害者打電話來詢問是否有抽獎活動並要個資，才發現有詐騙集團假冒社福團體的狀況，也擔心這樣的事情是否持續還不斷在發生。

記者會上，柯志恩和與社福團體提醒，社會大眾應注意網路及社群詐騙，保障自身財產安全，也希望政府提出具體作為，減少這類詐騙狀況。

行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明表示，這是新的詐騙態樣。他呼籲，只要牽涉到個資、帳戶、錢財，都一定要謹慎再謹慎。

黃壬聰指出，警方資料從3月份開始出現這類案件，一直在全力偵辦，包括已經掌握數名涉案嫌疑人，「提款影像、車手等都有掌握」，全力偵辦中。

金融監督管理委員會銀行局專門委員張曉萍說，防範金融詐騙，切記五「不」原則，包括「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，建立正確防詐觀念。（編輯：林興盟）1130409