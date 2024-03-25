環境部攜手南市府 申辦電子稅單繳稅獲綠點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）台南市政府與環境部合作，推動地方稅（使用牌照稅、房屋稅、地價稅）電子稅單享綠點的活動，今年4、5及11月繳稅均可獲綠點回饋；以此3項稅收紙本件數計算，相當於每年排碳268萬公斤。

環境部今天發布新聞稿表示，為鼓勵各界共同響應淨零綠生活，推動環保集點平臺，今年首次與地方稅務機關合作，協同台南市政府財政稅務局與環境保護局於即日起至11月30日推出申辦電子稅單贈環保綠點的活動，攜手民眾共譜淨零綠生活。

環境部綜合規劃司長吳珮瑜告訴中央社記者，本次合作是由台南市政府發想、環境部配合，相關經費也是由台南市政府支應；未來也歡迎其他縣市財政稅務單位可以仿效，利用綠點推動電子稅單。

吳珮瑜說，財政部也有意在國稅繳費上合作，但整體系統修改需要花費時間，希望明年度能夠成真。

環境部表示，此次活動對象為「台南市財產新申辦電子稅單之自然人」，參與者於活動期間申辦台南市定期開徵「使用牌照稅、房屋稅、地價稅」電子稅單（分別為4、5及11月繳納），完成指定活動條件可享環保集點回饋。

環境部說，透過環保集點APP輸入台南市政府財政稅務局專屬推薦碼TBTNN9，綁定載具即可獲得2000綠點；申辦電子稅單可再獲得1000點（每人限領1次）；按時繳納稅款者，每1稅籍可獲得由財稅局提供500點及環保局加碼500點（每稅目以10個稅籍為發贈上限），點數贈完為止。

「環保綠點」的用途多元廣泛，可兌換、折抵具有環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、台灣優良農產品標章(CAS)、有機農產品標章、產銷履歷(TAP)、綠色保育標章認證之環保產品，使用綠點支持環保商家。

前往綠色服務合作店家，包含環保標章旅館、環保標章旅行社、環保餐廳、生態遊憩及環境教育設施場所，也可使用綠點折抵住宿、遊憩、門票等費用喔，一起將環保融入日常生活，輕鬆實踐綠色消費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環境部指出，根據國際能源總署全球能源部門淨零路徑之分析，全球能源部門淨零排放減排量有8%的減排量源於減少能源需求的行為改變和材料回收或使用效率的提高。

以台南市112年度為例，使用牌照稅、房屋稅及地價稅三大稅開徵紙本件數約212萬件，相當於每年增加268萬公斤碳排量，1年如果有1萬件改以電子稅單方式辦理，估計即可達1.2萬公斤減碳效益。（編輯：李亨山）1130325