更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國務院備忘錄：以色列在加薩軍事行動恐違國際法
首頁 / 社會

詐團消費花蓮震災 冒名受災藥局網路賣藥詐騙

2024/4/28 15:16（4/28 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮富凱大飯店地震後傾斜，縣府緊急拆除，隔鄰藥局遭詐騙集團冒用在網路販售藥品；花蓮警分局指出，目前未接獲有民眾受騙，已協助下架並查辦。中央社記者李先鳳攝 113年4月28日
花蓮富凱大飯店地震後傾斜，縣府緊急拆除，隔鄰藥局遭詐騙集團冒用在網路販售藥品；花蓮警分局指出，目前未接獲有民眾受騙，已協助下架並查辦。中央社記者李先鳳攝 113年4月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮市富凱大飯店在0423強震後傾斜，縣府緊急拆除，隔鄰藥局報案指店名遭詐團冒用上網銷售藥材；花蓮分局指出，目前雖未接獲民眾因此遭到詐騙，但已協助下架查辦。

花蓮縣警察局花蓮分局表示，軒轅派出所於4月26日受理民眾報案指稱其所經營藥局，因地處0423震災倒塌知名飯店旁，遭人盜用名義於臉書（Facebook）販售藥品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

業者無奈指出，已遭地震波及受災，店名還遭詐團冒用，已經向警方報案；另有詐騙集團冒名服飾公司，在臉書上打著受到地震災害、便宜出清服飾的廣告。

花蓮分局呼籲民眾，遇疑似以震災為由方式在網路兜售商品，務必小心查證，若有發現疑似詐騙行為，可立即撥打110或165查證，避免自身權益受損；警方於震災後對治安、交通維護更秉持嚴謹決心，也加強防詐宣導及網路巡邏。（編輯：陳仁華）1130428

#花蓮縣警察局花蓮分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.66