雲林虎尾鎮路邊停車收費 5/1起無紙化開單

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）為解決停車位長期被占用等亂象，雲林虎尾鎮公所設置智慧化停車設施，規劃新生路、中山路、文化路及工專路105巷，從5月1日起採無紙化電子開單，每小時收費20元。

虎尾鎮公所鑑於中山路、新生路等路段路邊停車格長期遭占用，因此規劃實施路邊停車收費，盼解決市區違停、占用停車格等交通亂象，將空間還給用路人。

虎尾鎮長林嘉弘今天告訴中央社記者，路邊停車收費第一階段實施路段包括新生路、中山路及文化路的路邊停車格，共計78格，收費時間為每天上午7時至晚間10時，每小時新台幣20元、前5分鐘免費，未來將視成效，研議是否將其他路段納入。

虎尾鎮公所指出，虎尾路邊停車收費方式採無紙化電子開單，民眾停車後可透過多元支付及現金繳納的複合式智慧繳費機，另也可自行至網站印單據後到4大超商繳費。

另外，工專路虎尾科技大學宿舍旁的路外收費停車場也將在5月1日起收費，共計54格車位，其中有20格車位開放月租、每月1800元，有意民眾可在4月30日中午12時前上網登記。（編輯：陳仁華）1130428