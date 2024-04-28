保育珊瑚墾丁海下大掃除 113名潛水員清30公斤垃圾

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）墾丁國家公園管理處每年4、5月間配合珊瑚產卵期辦理珊瑚保育月系列活動，今天率113名潛水員在墾丁海域進行海下大掃除2小時，共清出30公斤垃圾。

墾管處今天新聞稿指出，今年淨海區域包括出水口、入水口、山海、後壁湖及萬里桐地區等海域，有8個團隊，含7隊岸潛（岸邊潛水）及1隊船潛（搭船到固定潛點潛水）人員，共計113名潛水員參與。

墾管處表示，其中5團為在地潛團，大家目標都是希望能為海洋環境盡心，經過2小時努力進行海下大掃除，共計清出約30公斤垃圾量，內容為廢棄漁繩、鋁鐵罐、寶特瓶及多種人造用品。

墾管處說，今年垃圾量較往年少，顯示民眾已有愛海意識，呼籲大家從生活中落實源頭垃圾減量行動，比如隨身攜帶環保餐具。墾管處除不定期舉辦淨海活動，平日也會安排保育志工進行淨灘淨海工作，希望墾丁海洋美麗永續。

為維護海洋生態資源，墾管處自2004年起每年與台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會等民間社團合作，配合每年4月至5月間珊瑚產卵期，在墾丁國家公園舉行珊瑚礁生態保育活動。今年除淨海外，4月26日至6月30日在台電南部展示館展出海洋特展-「海洋 恆春」， 5月1日在墾管處與海生館臉書（facebook）線上直播珊瑚產卵。（編輯：黃世雅）1130428

墾丁國家公園管理處28日率113名潛水員在墾丁海域進行海下大掃除，經過2小時努力，共計清出約30公斤垃圾量。（墾管處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年4月28日