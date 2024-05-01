「媽祖生」墾丁珊瑚產卵高峰 海生館晚間兩時段直播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）今天「媽祖生」媽祖誕辰，也是墾丁珊瑚產卵期高峰，墾管處與海生館合作，選在今晚兩時段直播宛如海底星空的珊瑚產卵；墾管處表示，4月29日已觀察到少量產卵情形。

墾管處告訴中央社記者，在4月29日觀察到少量星孔珊瑚及角菊珊瑚產精卵束、4月30日則在眺石及入水口外附近海域記錄到越來越多珊瑚陸續產出精卵束，如微孔珊瑚、盤星珊瑚、角菊珊瑚、似角星珊瑚、腦紋珊瑚、迷紋珊瑚等。

每年農曆3月23日「媽祖生」前後，正好是墾丁珊瑚產卵時間點，數十種珊瑚會噴發產卵，望眼看去就像海底星空，也像海洋裡下起「粉紅大雪」；墾管處與海生館從民國110年開始合作直播，讓民眾不用潛水也能欣賞奇景。

今年直播時段排定在晚間7時30分與9時30分，同時搭配研究人員在船上及水下講解，幫助民眾學習珊瑚知識及掌握產卵進度；墾管處與海生館臉書（Facebook）都可觀看直播，實際活動時程將視天候及環境情況而定。（編輯：陳仁華）1130501

每年農曆3月23日「媽祖生」前後，正好是墾丁珊瑚產卵時間點，海生館研究人員曝光迷紋珊瑚狀況。（海生館提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月1日