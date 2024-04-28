台灣與立陶宛次長級經濟對話將登場 聚焦生技半導體

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（中央社記者劉千綾台北28日電）第3屆台灣、立陶宛首屆次長級經濟對話會議明天登場，經濟部次長陳正祺率團前往立陶宛與會，今年將聚焦台立在半導體、生技、能源政策與離岸風電等領域的產業合作機會，共同強化供應鏈韌性。

近年台立關係熱絡，除互相設立代表處，次長級經濟對話會議自2022年開始，首屆於立陶宛召開，去年來台舉辦第2屆，雙方簽署雷射合作備忘錄，今年邁入第3屆，持續深化投資及雷射等領域合作。

經濟部國際貿易署發布新聞稿表示，第3屆台立次長級經濟對話會議明天在立陶宛首都維爾紐斯市舉辦，由陳正祺與立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）共同主持。

貿易署表示，台立去年9月啟動「超快雷射研發創新中心」合作案，可望促成商機超過140萬歐元。此外，中東歐投融資基金近日投資1000萬美元，支持立陶宛金融科技公司TransferGo發展，創下投資基金設立以來金額最大的投資案。

在今年會議雙邊合作議題方面，貿易署說明，將從貿易採購推進至各項產業合作，包含研商台立在半導體、生技、能源政策與離岸風電等領域的產業供應鏈合作機會，進一步深化雙邊合作關係及供應鏈韌性。

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貿易署表示，感謝立陶宛多次在國際上為台灣發聲，並支持台灣有意義參與國際組織。台灣與立陶宛共享自由民主價值，皆擁護多元化價值與尊重市場機制，雙方將持續深化合作，致力打造安全、繁榮且具韌性的經濟。

陳正祺此行亦將參訪Teltonika IoT集團、Brolis集團與維爾紐斯大學生命科學中心，深化生技與半導體領域交流。值得注意的是，Teltonika是立陶宛政府指定的「晶片國家隊」成員，電子製造業基礎深厚，是立陶宛重要的物聯網（IoT）設備商，已與工研院簽署合作協議，協助半導體技術發展。（編輯：林淑媛）1130428