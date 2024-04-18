搜救人員、受災戶創傷壓力 花蓮縣府提供免費諮商

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮3日強震釀嚴重死傷，搜救人員救出遭重壓多天的遺體，出現「洗不掉的大體味」症狀、災民因強震過度驚嚇，餘震就會全身發抖等創傷壓力症候群，縣府提供免費諮商。

0403花蓮強震及大小餘震累積超過800次，有民眾受困山區、倒塌大樓，造成傷亡及財產損失，隨著搜救行動陸續完成，第一線搜救人員出現情緒問題。

太魯閣山區步道因強震重創，公路、步道多處落石，其中砂卡礑步道6人遭土石掩埋、2人失聯最為慘重，參與救援的搜救人員目睹遺體遭重壓變形、因受困多時散發的濃厚氣味、救出時已嚴重腐敗等衝擊，心理壓力不小。

消防局一大副大隊長温宗豪說，有聽說協助的義消出現創傷後壓力症候群（PTSD），在任務結束後都會與隊員們聊天，特別觀察新進人員及義消狀況，從眼神、反應就能看出有無端倪。

搜救後期，温宗豪接手負責失聯新加坡夫妻搜救，他說，確實有幾天睡不著，「閉上眼都在想可能的受困地點」，背負家屬期待跟搜救使命，每場任務總是希望把人帶出來，直到現在搜救暫停，還是想著要怎麼把人帶出來。

歷經大小搜救現場的花蓮特搜大隊長簡弘丞認為，相較0402台鐵太魯閣號事故「血流成河」的救援現場，0403地震衝擊較小，但救援時間較長，更多是身體上的疲勞。

簡弘丞說，救援現場看到年幼罹難者感觸最深，這次砂卡礑步道被活埋的游家五口救援，最後一名救出的5歲女童在當天接近收隊時間被發現，隊員們馬上忘掉疲憊，女童脫困打包那刻，「很多搜救人員眼眶都是淚」，能讓一家人一起離開，是不幸中的欣慰。

花蓮縣衛生局爭取衛福部經費，即日起提供免費心理支持服務，撥打1925安心專線或致電03-8351885分機403尋求協助，服務將維持1年至明年4月2日。

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花蓮縣衛生局指出，警義消、受災戶及一般民眾都可使用，目前累積服務8人，都是因地震產生焦慮、失眠等症狀的民眾，經評估後，有需求者會提估3至6次一對一諮商，每次約50至60分鐘。

衛生局指出，事發後1個月內，受災戶重心都在安置、補助，事發後2個月才會慢慢出現心理或情緒問題；警消人員則會透過團體諮商作量表評估，篩出有需求者就會安排諮商，提供他們心理支持。（編輯：黃世雅）1130418