早安世界》中國旅遊鬆綁限福建 陸委會：不符對等開放原則

中國旅遊鬆綁限福建 陸委會：不符對等開放原則

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪陸，28日拜會中國文旅部，文旅部隨後宣布將有條件恢復福建居民來台團體遊，而福建省政府同天也宣布一批13條新措施。陸委會回應，陸方以附加條件方式，且極度縮小開放對象，既不符合對等開放原則，也非觀光旅運常態。另外，國台辦稱希望台灣盡快恢復海上客運直航及天津等30航點與台灣空中客運直航，陸委會回應，將視兩岸情勢隨時進行評估。 （看完整報導）

中國擬開放台灣文旦柚等輸入 農業部盼以檢疫平台溝通

中國海關總署28日表示，將批准符合檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入中國。準農業部長陳駿季表示，尚未收到正式消息，過往都是透過兩岸檢疫平台溝通，未來希望都能透過平台確認檢疫條件。另外，中國方面表達願向花蓮地震災區捐贈組合屋，內政部長林右昌回應，921的經驗，組合屋興建與居住背後有蠻多問題，希望先調查災民意願後再來做考量。 （看完整報導）

美國務院備忘錄：以色列在加薩軍事行動恐違國際法

根據美國國務院內部一份備忘錄，一些美國高階官員對國務卿布林肯表示，他們認為以色列雖然保證根據國際人道主義法使用美援武器，但評估指出以色列的保證「既不可信也不可靠」，報告列舉官員認為可能引發違反國際人道法「重大問題」的8個以色列軍事行動案例，包括以色列反覆攻擊受保護地點和民用基礎設施，以及軍事攻勢造成平民損害程度過高等。另外媒體指出，美國正設法使用外交手段，阻止國際刑事法院對以色列總理尼坦雅胡發出逮捕令。 （看完整報導）

5月1、2日鋒面影響全台有雨 梅雨訊號尚未出現

氣象署表示，29日鋒面離開，各地多雲到晴，30日會有另一道鋒面接近，降雨範圍擴大，中部以北、東北部及東部地區將轉局部短暫雨。5月1日、2日估鋒面通過及東北季風增強，西半部須留意局部大雨。氣溫方面，29日普遍高溫約31至34度，南高屏、台東等局部地區高溫可能達36度以上。 （看完整報導）

海鯤潛艦海上測試在即 測試流程及後續規劃一次看

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」去年9月舉行命名暨下水典禮，隨後進行泊港測試（HAT），今年2月自海昌工廠移至台船小塢進行HAT最後測試項目，預計4月底完成，接續進行海上測試（SAT）。HAT、SAT的測試內容有哪些？以及海鯤艦的武器配備、後續量產艦規劃等，中央社用QA帶讀者了解。 （看完整報導）

EVO Japan台灣電競選手ET擊敗中國勁敵 奪冠落淚：終於不再是亞軍

台灣電競選手林家弘（ET）前往日本東京挑戰EVO Japan，一路過關斬將，28日擊敗中國選手勇奪「格鬥天王XV」冠軍。林家弘從7歲開始接觸格鬥類型遊戲，即便遭家人反對仍持續堅持，直到2017年勇奪EVO「格鬥天王XIV」冠軍，才獲得家人認可。這次林家弘奪冠後激動說：「終於不再是亞軍了，因為從2017年之後，就比較少在最大舞台拿到冠軍。」他說這座冠軍意義重大，證明自己還能有所突破。 （看完整報導）

專訪／從台灣走向世界 女紳士Dennise成國際男裝要角

台灣人Dennise透過IG分享女性紳士裝穿搭，在國際打響名號，追蹤人數當中不乏紳士服名店、裁縫及KOL等。Dennise的紳士裝啟蒙來自家庭，爸爸重視服儀，上班必定全套西裝打領帶，還會帶著全家去訂製紳士裝，她就在旁聽爸爸如何選布料挑樣式。之後她共同創辦The Sartorial Club，以紳士裝為出發點，定期在不同城市舉辦宴會交流，也希望讓投身男裝產業的女性被看見。 （看完整報導）

專題／年輕人免費諮商篩出1/3高風險個案 反映家庭及教育端須早期介入

全國各年齡層自殺死亡率中，僅15到24歲呈現成長趨勢，衛福部自去年8月起推動方案，提供15至30歲民眾每人3次免費諮商，截至今年3月底已服務2萬3246人。據統計，運用此方案諮商的年輕人，其中高達1/3，即7800多人為高風險轉介對象，需持續追蹤或後續治療。專家指出，不少年輕人的心理問題癥結在人際關係，追根究柢更和幼年時與父母的親子關係等人際互動不足有關，反映出更要家庭及教育端早期介入。 （看完整報導）

「我的完美日常」助攻 東京澀谷出現專看公廁旅遊團

日本影帝役所廣司主演的「我的完美日常」廣受好評，連帶拉抬日本公廁知名度。3月起東京都澀谷區出現一種帶遊客只參觀公廁的旅遊團，帶遊客飽覽安藤忠雄、隈研吾等知名建築師設計的「觀光公廁」。澀谷區觀光協會表示，遊客參加這個旅行團的目的大概分為3種，其一是朝聖「我的完美日常」中出現的場景；第二種是主修建築的學生等來參觀知名建築師的作品；第三種則是對廁所本身有興趣的人。 （看完整報導）

曼谷碩果僅存中文活字印刷 百年老店藏歷史風華

隨著印刷電腦化普及，活字印刷逐漸沒落，位在泰國曼谷的「光華印務局」是當地碩果僅存的中文活字印刷店，近70歲的老闆通迪是老店第二代，他的父親12歲從中國來到泰國發展，落腳老城區做起活字印刷生意。光華印務局現在只剩通迪自己在做，因現在沒人願意學刻活字，儘管如此他仍堅持延續父親的夢想，「不想讓它終止在我的手裡，如果我停止了，父親會覺得這一輩子都浪費了。」 （看完整報導）

開箱老照片》仁濟醫院因SARS封院

2003年春天台灣首度面對SARS病毒，4月中旬和平醫院爆發大量院內感染，24日封院。4月29日同在北市萬華區的仁濟醫院疑集體感染SARS，衛生署下令封院14天。其實4月20日仁濟醫院就有7位護理人員和多名病患陸續出現症狀，但院方未採取必要隔離措施和治療，直到4月29日仁濟醫院才向衛生局通報，但疫情已在該院迅速蔓延，造成多位醫護人員感染、3位病患感染死亡的悲劇。（看完整報導）

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