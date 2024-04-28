5月1、2日鋒面影響全台有雨 梅雨訊號尚未出現

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署今天表示，未來一週僅5月1、2日有鋒面影響，全台有雨，西半部地區留意局部較大雨勢發生，各地氣溫稍降；目前觀察這波僅是移動性鋒面，梅雨訊號尚未出現。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天鋒面離開，各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，30日會有另一道鋒面接近，降雨範圍擴大，中部以北、東北部及東部地區將轉有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地也有零星短暫陣雨或雷雨。

張承傳指出，預估5月1日、2日鋒面通過及東北季風增強，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；特別提醒西半部地區留意短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生。

張承傳說明，這波鋒面屬於移動性鋒面，加上沒有西南季風，因此不符合梅雨的定義；目前觀察未來一週仍未有明顯的梅雨訊號。

張承傳說，5月3日東北季風減弱，環境轉為偏東風，3、4日以東半部地區有局部短暫陣雨為主，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；5日轉偏南風，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張承傳提到，明天各地氣溫再回升，普遍高溫約攝氏31至34度，南高屏、台東等局部地區高溫可能達36度以上；另外明天、30日東南部需留意有焚風發生的機會。

張承傳提醒，明天、30日馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：張雅淨）1130428