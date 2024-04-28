EVO Japan台灣電競選手ET擊敗中國勁敵 奪冠落淚：終於不再是亞軍[影]

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（中央社記者陳容琛台北28日電）勇奪EVO Japan的「格鬥天王XV」冠軍，台灣電競選手林家弘（ET）表示，當下感動到落淚，並分享這座冠軍對自己意義重大，未來仍會持續征戰電競賽場。

從7歲開始接觸格鬥類型遊戲，林家弘小時候常在電子遊戲場「練功」，即便遭家人強力反對，仍帶著對遊戲的熱愛，選擇持續堅持，直到後來逐漸打出成績，甚至2017年還勇奪EVO（Evolution Championship Series）「格鬥天王XIV」冠軍，才獲得家人的認可，從反對轉為支持。

這次前往日本東京挑戰EVO Japan，昨天以勝部之姿晉級的林家弘，今天一路過關斬將，在冠軍戰與從敗部勝出的中國選手「小孩」曾卓君正面交鋒，雖然一開始先以2比3惜敗，不過由於賽制採雙敗淘汰制，林家弘經過短暫調整後，以3比1奪冠，當下他興奮地跳起來，甚至激動落淚。

林家弘接受中央社採訪時說：「終於不再是亞軍了，因為從2017年之後，就比較少在最大舞台拿到冠軍，而且好幾次都是亞軍，所以內心挺感動的。」

順利晉級到冠軍戰，林家弘提到賽前其實很擔心又是亞軍，尤其對手是實力不俗的「小孩」曾卓君，「他的防守、牽制比我強，所以我採取主動進攻策略，多製造壓力給他。」

即便已年過40歲、征戰電競賽場多年，林家弘認為，這座冠軍意義重大，證明自己在「格鬥天王XV」還能有所突破，包含臨場的調整能力，並霸氣表示一定會繼續打，「接下來還有美國的EVO賽事、明年的世界賽等。」

同時林家弘也感謝贊助商的大力支持，讓他在機票、住宿上省了一筆花費，能夠專注在比賽上。至於抱回100萬日圓（約新台幣20萬元）的冠軍獎金，林家弘笑說，當作未來比賽的旅費，「現在先好好放鬆一下。」（編輯：張雅淨）1130428