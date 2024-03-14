做過房仲、超商店員 台灣電競選手林家弘勇敢追夢

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（中央社記者陳容琛台北14日電）台灣格鬥電競選手「E.T.」林家弘曾奪過2017年EVO「格鬥天王XIV」世界冠軍，不過在奪冠前，他做過房仲、超商店員等工作，然而這一切努力只為了延續他的電玩夢。

從7歲開始接觸格鬥類型遊戲，林家弘就經常在電子遊戲場「練功」，他接受中央社採訪時透露，由於當年電玩場環境不佳，因此遭家人強力反對，但他仍帶著對遊戲的熱愛，選擇持續堅持，「沒有什麼原因，就是喜歡玩。」

直到後來逐漸打出成績，甚至2017年還勇奪EVO（Evolution Championship Series）「格鬥天王XIV」冠軍，成為首位在EVO奪冠的台灣電競選手，林家弘與家人的關係才逐漸「解凍」，從反對轉為支持。

為了延續這份格鬥電競的夢想，林家弘做過很多工作，舉凡測試員、房仲及超商店員，並利用瑣碎時間精進自己技術，「後來才專注直播，也做了大概10多年。」

但事實上，林家弘也曾一度低落，他直言，台灣的資源過少，「感覺拿了冠軍也沒什麼幫助。」所幸這些外在環境的衝擊，依舊澆不熄他對電玩的熱情。

征戰電競賽場近30年，林家弘指出，台灣格鬥電競市場比較小，加上國內的格鬥類型比賽比較少，因此只能時常出國征戰，但他認為最重要的還是熱情，「不希望格鬥慢慢消失，希望維持以前打街機的感覺。」

本週林家弘將在美國洛杉磯參加「SNK世界錦標賽」（SNK World Championship）的「格鬥天王XV」，他表示，現在每天直播訓練5小時，尤其今年2月有改版，需要再適應一下，「跟世界各地高手同台競技，我覺得很不錯，當然多一點曝光機會愈好。」（編輯：龍柏安）1130314