奪「實況野球」季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

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（中央社記者陳容琛台北9日電）勇奪實況野球「WBSC eBASEBALL Series」世界總決賽季軍的台灣電競選手「Hazuremon」尤瑋鍾特別提到，他想將這個獎項獻給在天上的外婆。

去年世界棒壘球總會（WBSC）與日本遊戲大廠科樂美（Konami Digital Entertainment）合作推出實況野球「WBSC eBASEBALL™: POWER PROS」，身為資深玩家的尤瑋鍾意外打進世界總決賽，他今天與日本選手SHORA、fujito及美國選手「yabeGaming」卡德隆（RJ Calderon）進行單循環賽，爭奪冠軍戰門票。

沒想到在早上的分組賽，尤瑋鍾3戰皆吞敗，無緣晉級冠軍戰，只能與卡德隆爭奪季軍。不過，在僅打3局的季軍戰中，尤瑋鍾首局即掃出2分砲，3局上又再增添保險分，即便3局下被對手得分，但最後飆出再見三振，以3比1力退卡德隆，確定把季軍獎盃帶回台灣。

首局擊出穩定軍心的全壘打後，尤瑋鍾做出敬禮手勢。他在接受中央社採訪時解釋，自己想致敬台灣旅美好手張育成，「當下心想不能空手而回，一定要卯足全力。」最後笑著離開賽場，尤瑋鍾透露，「算是對自己電競生涯的一個交代。」

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因為外婆在國小五年級送的紅白機，才開啟尤瑋鍾與電競的緣分，因此他想把這座季軍獻給在天上的外婆，「我的父母平常都有工作，所以小時候都在外婆家待到晚餐時間，我們親如母子，也感謝外婆的照顧。」他表示回到台灣後，會再向外婆報告好消息。

除了外婆之外，尤瑋鍾也非常感謝在台灣的家人、朋友，特別犧牲週末時間陪他「練球」，尤其是自己的大兒子，「台灣有轉播今天的比賽，希望未來能有更多玩家加入我們的行列。」（編輯：施施）1130309