僅帶300美元征戰卡普空盃 台灣電競選手Kagami奪冠美夢成真[影]

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（中央社記者陳容琛台北27日電）台灣電競選手Kagami身上僅帶著300美元（約新台幣9500元），即飛往美國征戰「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，最後順利拿下冠軍，他興奮地說夢想成真了。

本屆卡普空盃（Capcom Cup X）在美國洛杉磯舉行，總獎金逼近180萬美元（約新台幣5600萬元），共有48名來自世界各國的電競好手參戰，在分組賽分為8組、每組6名選手，分組前2名晉級16強。

以分組第1晉級16強的台灣選手Kagami，昨天在決賽擊敗香港好手黃育祥（Chris Wong），不僅抱走卡普空盃的冠軍獎盃，更進帳100萬美元（約新台幣3100萬元）的冠軍獎金。

Kagami接受中央社採訪時表示，首次踏上卡普空盃的舞台非常興奮，不過也自認實力有辦法奪冠，「所以當下有種夢想成真的感覺，心情非常高興。」

值得一提的是，由於主辦單位提供住宿、機票等，加上也有餐券，因此Kagami僅帶著300美元即飛往美國征戰，而且只花了150美元，他笑說：「想說應該夠用，其實真的也夠用。」如今得到鉅額獎金，Kagami透露還是正常地過生活，但想要增進英、日文實力。

從小就對格鬥類型遊戲有興趣，Kagami小時候喜歡玩「小朋友齊打交」，也熱愛到朋友家裡玩「大亂鬥」。然而18歲正式接觸「快打旋風」後，並迷上與人對戰獲勝得到的成就感，在家人鼓勵下，Kagami開啟電競選手人生，而這一路就走了逼近10年。

在「快打旋風6」剛發行時，一心想拿冠軍的Kagami每天都練習12小時，但後來身體實在支撐不住，才減少訓練量，「其實本來想說6代打1年，假如沒有成績就放棄，結果最後直接被我拿到冠軍。」

除了感謝幫忙加油的觀眾，Kagami最感激一路支持的家人，而他接下來預計還會參加Evo（Evolution Championship Series）等賽事，「當然也希望未來有機會征戰2026年名古屋亞運。」（編輯：張雅淨）1130227