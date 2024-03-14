被台灣電競選手奪冠激勵 曾家鎮出征「格鬥天王XV」

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（中央社記者陳容琛台北14日電）被台灣電競選手Kagami勇奪「快打炫風6」卡普空盃冠軍激勵，同樣身為格鬥電競選手的曾家鎮也鬥志昂揚，他表示將帶著不能輸的念頭，征戰本週末「格鬥天王XV」賽事。

8歲開啟與格鬥電競的緣分，「ZJZ」曾家鎮接受中央社採訪時透露，以前有很多街機廳，加上自己很喜歡打電動，因此看到當下也躍躍欲試，不過一開始僅是在旁邊看別人打，「剛接觸也是亂按，後來玩了一段時間，發現以我這個年紀來說蠻厲害的。」

然而，當網路遊戲開始興起後，曾家鎮也迷上逐漸成為潮流的「魔獸」、「信長」，幾乎不再碰格鬥類型遊戲，「直到KOF（格鬥天王）出到第14代，有個朋友找我回去玩，才想說再試試看。」

沒想到朋友的「邀約」，卻意外開啟曾家鎮電競選手生涯，加上獲得直播簽約機會，讓他更堅定朝著電競之路邁進，並在2018年勇奪EVO（Evolution Championship Series）Japan的「格鬥天王XIV」世界冠軍。

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身為台灣少數「快打旋風」、「格鬥天王」的雙棲選手，曾家鎮本週將征戰「SNK世界錦標賽」（SNK World Championship）的「格鬥天王XV」，他很清楚不會太容易，「因為要看比賽籤運還有當天狀況，當然拿冠軍是最好，但就是平常心、順其自然。」

有趣的是，日前看到台灣選手Kagami勇奪卡普空盃冠軍，並抱回100萬美元（約新台幣3100萬元）的冠軍獎金，曾家鎮承認有被激勵到，「因為我認識他，我知道他是訓練量非常大的玩家，當下想說不能輸給他，自己要再多練一下。」（編輯：龍柏安）1130314