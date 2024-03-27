黃保羅挨滿貫砲 陳金鋒：沒搶到好球數變重傷害

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（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職富邦悍將江國豪、黃保羅昨天出現大量失分狀況，教頭陳金鋒表示，主要是沒辦法搶到好球數造成重傷害，不過這只是一個過程，再去修正就好，黃保羅確定會先從中繼出發。

富邦悍將昨天與中信兄弟交手的官辦熱身賽，先發投手江國豪用65球投3.1局，被敲7支安打，失掉7分含6分責失；第4局江國豪接連被敲6支安打後，登板接手的黃保羅投出2次四壞球保送，又被陳子豪敲滿貫全壘打，1個人次都沒有解決就被換下去。

談到昨天江國豪、黃保羅的狀況，悍將總教練陳金鋒今天表示，「第4局被對方掌握到後被大量得分，造成比較大的傷害，沒辦法搶到好球數，加上保送多、失分就會多。」不過陳金鋒認為，一整年內投手難免都會遇到這樣的狀況，「都是過程，就看下次怎麼修正。」

黃保羅去年季末遇到肩膀夾擠的狀況，因此談到今年他的定位，陳金鋒指出，會慢慢拉長局數，不可能一下子就把黃保羅拉到先發，目前暫時會控制他的局數，以一軍中繼投手出發。至於悍將的第一戰先發投手，陳金鋒說：「過2天會決定。」

今天是官辦熱身賽最後一天，悍將戰績不錯，陳金鋒表示，「大家都表現不錯，目前打擊來看做得不錯，確實擊球率提高很多，每個人把優點展現在球場上，就會對團隊的運作有幫助。」不過陳金鋒也坦言，得點圈部分可以做得更好。（編輯：張雅淨）1130327