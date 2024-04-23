黃保羅更「篤定」也有課題 24日回一軍先發

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職富邦悍將隊本週不採洋將投1休4，明天將由本土投手黃保羅先發。投手教練郭勇志表示，黃保羅今年看起來又更「篤定」，透過累積比賽經驗、解讀比賽，更能知道面對狀況如何解決。

悍將隊結束3週5連戰賽程，總教練陳金鋒表示，本週25日輪空，所以不會需要用到讓洋將投1休4的先發輪值安排。投手教練郭勇志表示，明天與台鋼雄鷹隊比賽預計是由本土投手黃保羅先發。

黃保羅前一次一軍先發為11日，18日到二軍先發，投4局被敲5支安打，失掉2分責失分，郭勇志表示，看起來狀況蠻穩定的，因為規劃讓他本週回一軍先發，本來就有設定局數，希望他有足夠的休息時間。

郭勇志表示，黃保羅二軍調整的課題，是希望他投球內容更穩定，了解自己的感覺，是否可以掌握比賽、照著計畫走，是持續需要學習的東西，雖然二軍和一軍的強度還是有落差，但還是希望他可以藉此調整。

黃保羅是悍將2022年首輪選進的好手，也是球隊極力培養的先發投手人選，郭勇志表示，黃保羅今年看起來「更篤定」，但還是要透過比賽累積經驗，教練團也有一直提醒他，越能解讀比賽、清楚比賽狀況，就更可以掌握面對問題時如何解決。（編輯：吳協昌）1130423