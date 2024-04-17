布藍登先發2連敗被下放 調整找回優勢21日回一軍

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊洋投布藍登開季前2場先發投3.2局狂失8分狀況不佳被下放二軍，投手教練郭勇志開出調整課題，包括修正壘上有人時的快投，預計21日回一軍先發、希望他能找回優勢。

富邦悍將隊洋投布藍登（Brandon Brennan）開季前2場先發出賽狀況不佳，單場最長僅撐2.2局，兩場先發僅投3.2局被敲2發全壘打，失掉8分都是責失分、吞下2連敗，6日被下放二軍。

布藍登13日二軍先發出賽，對台鋼雄鷹隊投6.1局僅被敲出3支安打，投出6次三振、3次四壞球保送，無失分、搶下勝投，狀況調整的不錯，今天也有隨隊一軍牛棚練投，預計21日回一軍先發。

悍將隊投手教練郭勇志表示，今天牛棚觀察布藍登狀況不錯，但實際情況還是要比了才知道，前2場一軍出賽表現不理想，觀察原因是保送偏多，球數處於落後的時間比較多，優勢沒辦法發揮時、打者對他的掌握性就會變高。

郭勇志透露布藍登此次下二軍有給他修正課題，包括壘上有人時的快投動作，亞洲棒球比賽戰術多、腳程快，跟國外可能比較不同，面對壘上有人狀況時要怎麼去控制場面，甚至利用投球秒數限制影響打者，都是可以討論再修正的地方。

郭勇志表示，布藍登的球質不錯，跟當初觀察他時的報告差不多，棒球很多時候也有運氣成分，只是前兩場一軍先發結果不好，相信他會越來越好。

郭勇志也提到，很多洋投到台灣都需要一點適應時間，包括對亞洲打者特性不夠了解等，都是他要學習的地方，也要學習怎麼面對好的打者。（編輯：龍柏安）1130417