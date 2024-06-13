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黃保羅腰部不適下二軍休息 先暫停技術訓練

2024/6/13 17:58（6/13 18:06 更新）
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中華職棒富邦悍將隊投手黃保羅（圖）11日先發出賽，僅投2.1局就因腰部不適提前退場，13日被下放二軍休息，目前他的技術訓練將先暫停。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月13日
中華職棒富邦悍將隊投手黃保羅（圖）11日先發出賽，僅投2.1局就因腰部不適提前退場，13日被下放二軍休息，目前他的技術訓練將先暫停。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月13日
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（中央社記者楊啟芳新北13日電）中職富邦悍將今天將黃保羅下放二軍、拉藍愷青上一軍，悍將教頭陳金鋒指出，腰部不適的黃保羅會先暫停技術訓練；味全龍隊今天也做出異動，拉野手郭嚴文、鄭鎧文上一軍。

黃保羅在11日先發對上味全龍隊的賽事，僅先發投2.1局失3分就退場，最後吞下敗投，當時悍將球團回應黃保羅的腰部不適。

悍將總教練陳金鋒今天表示，黃保羅檢查之後沒有大礙，不過先讓他下二軍休息，目前技術訓練會先暫停，等恢復狀況不錯之後再投球。黃保羅今天下二軍之後，由於少1名投手，悍將拉上藍愷青到一軍。

味全龍隊11日將徐若熙下放二軍，並拉陳禹勳上一軍，今天也有一、二軍異動，野手郭嚴文、鄭鎧文上一軍，黃柏豪、陳品捷下二軍。龍隊總教練葉君璋指出，徐若熙會下放二軍主要是賽程考量，身體沒有問題，讓他休息10天之後就會回來。

郭嚴文及鄭鎧文都是今年轉戰龍隊的球員，談到會將他們同時拉上一軍，葉君璋說明，「一開始他們來也需要一些時間適應，看起來好像有很大的壓力，所以之前想說先讓他們去二軍調整一下，看得出來已經有慢慢適應這個球隊了，就把他們拉上來。」（編輯：陳政偉）1130613

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