電競名將林家弘EVO Japan二連霸 坦言真的不容易

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（中央社記者陳容琛台北11日電）台灣電競名將林家弘（ET）在日本電競盛事EVO Japan「格鬥天王XV」遊戲賽事，完成2連霸，他賽後直言很開心達成艱難成就，「EVO Japan是很困難的電競殿堂，拿冠軍不容易。」

在日本東京舉行的EVO（Evolution Championship Series）Japan採雙敗淘汰制，林家弘（ET）頂著衛冕者頭銜挑戰「格鬥天王XV」，全勝挺進決賽，昨天以3比1擊敗地主選手mok衛冕成功，同時進帳百萬日圓（約新台幣20萬元）獎金。

林家弘賽後接受中央社採訪時說，其實近期專注在另一款格鬥遊戲「餓狼傳說」，在「格鬥天王XV」的準備沒有那麼充分，更沒想過再拿一座冠軍，「蠻開心的，也算是達成蠻難成就，畢竟EVO Japan是很困難的電競殿堂，要拿冠軍不容易，何況2連霸，感覺運氣很好。」

日前林家弘透過別人介紹，以「餓狼傳說」選手身分加入戰隊，獲得極大的後盾，因為之後出國比賽不用再擔心經費問題，同時前往哪一站征戰也比較容易選擇，但相對也有成績壓力，必須飛出國到處搶門票，「接下來還是以餓狼為主，格鬥天王能打就多打。」

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值得一提的是，2026名古屋亞運同樣有電競項目，其中格鬥電競改以團體賽模式進行，包含快打旋風、格鬥天王及鐵拳等系列。

林家弘也提到，雖然目前尚未確定選手選拔辦法，但絕對盡全力爭取參賽資格，力拚身披國家隊戰袍登上亞運舞台的機會。（編輯：陳清芳）1140511