更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片1/300
首頁 / 生活

開箱老照片》仁濟醫院因SARS封院

2024/4/29 07:00（4/29 07:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市仁濟醫院因傳出疑似感染SARS病例而宣布封院隔離，晚間工作人員隨即在醫院周遭噴灑消毒藥水防止SARS疫情擴大。中央社記者孫仲達攝　92年4月29日
台北市仁濟醫院因傳出疑似感染SARS病例而宣布封院隔離，晚間工作人員隨即在醫院周遭噴灑消毒藥水防止SARS疫情擴大。中央社記者孫仲達攝　92年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2003年（民國92年）4月29日：台北市仁濟醫院疑似集體感染SARS，衛生署下令「封院」14天。

92年春天台灣首度面對未知的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病毒，衛生署疾病管制局和北市衛生局發函要求各醫療院所注意疫情管控與防疫。4月中旬和平醫院爆發大量院內感染，24日封院。

其實4月20日晚間起，同在台北市萬華區的仁濟醫院有7位護理人員和多名病患陸續出現發燒、咳嗽和呼吸困難等症狀，但當時的仁濟醫院院長廖正雄、內科主任林俊彥卻未通知所有醫院同仁提高警覺、加強防護，反而將已感染SARS的護理人員召回醫院，未採取必要隔離措施和治療。直到4月29日，仁濟醫院才向衛生局通報，但疫情已在該院迅速蔓延，造成多位醫護人員感染、3位病患感染死亡的悲劇。

想看更多SARS的照片，立即到中央社影像空間。1130429

台北仁濟醫院2003年4月29日因傳出疑似感染SARS病例而隔離封院，圖為封院後院內員工僅能以手機和外界聯絡。中央社記者孫仲達攝　92年4月29日
台北仁濟醫院2003年4月29日因傳出疑似感染SARS病例而隔離封院，圖為封院後院內員工僅能以手機和外界聯絡。中央社記者孫仲達攝　92年4月29日
#SARS
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
開箱老照片》「空中補給」合唱團來台開唱
172.30.142.22