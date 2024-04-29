開箱老照片》仁濟醫院因SARS封院

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（中央社網站）2003年（民國92年）4月29日：台北市仁濟醫院疑似集體感染SARS，衛生署下令「封院」14天。

92年春天台灣首度面對未知的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病毒，衛生署疾病管制局和北市衛生局發函要求各醫療院所注意疫情管控與防疫。4月中旬和平醫院爆發大量院內感染，24日封院。

其實4月20日晚間起，同在台北市萬華區的仁濟醫院有7位護理人員和多名病患陸續出現發燒、咳嗽和呼吸困難等症狀，但當時的仁濟醫院院長廖正雄、內科主任林俊彥卻未通知所有醫院同仁提高警覺、加強防護，反而將已感染SARS的護理人員召回醫院，未採取必要隔離措施和治療。直到4月29日，仁濟醫院才向衛生局通報，但疫情已在該院迅速蔓延，造成多位醫護人員感染、3位病患感染死亡的悲劇。

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