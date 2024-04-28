兩岸旅遊僵局 傅崐萁：台灣應解除人數限額條件

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）陸委會今天表示，中國大陸鬆綁的兩岸旅遊極度縮小開放對象，並有附帶條件，要釐清再做決定。國民黨團總召傅崐萁今天說，台灣應趕快把一天限額2000人次條件解除，讓不只福建省都能來台灣，讓兩岸人民都能全面交流。

目前訪問大陸的傅崐萁今天下午與台商座談前接受媒體訪問，並做出上述表示。

傅崐萁說，國民黨滿載台灣的新民意，希望兩岸和平發展並破冰，讓過去的恩怨都放下，要以更大的格局來看待兩岸事務。

他說，「如果今天賴清德先生總統當選人，所謂的民進黨跟共產黨要全面來協調溝通，請賴清德先生你要有勇氣，要面對兩岸真正的、實質的、和平的發展。」

他數度強調，兩岸要啟動全面的和平發展，讓2300萬人能夠安定幸福繁榮，讓世界矚目的火藥庫能夠歸於平淡，讓台灣回到2016年以前的繁榮昌盛。

傅崐萁表示，如果一個小小的平潭，對台灣的客運直航的測試要無限升高門檻，「民進黨的格局就是如此而已」；民進黨一天仍限2000人次入台，設下重重的障礙，「大陸有30幾個省要如何進台灣？」

傅崐萁說，「每一天每一個省要安排100人、200人，50人、80人，要綜合協調」，大陸方面已正式開放福建4000多萬人能夠來馬祖，應要彼此互相展現誠意，讓不只福建省，所有30幾個省都能來到台灣。

疫情之後兩岸在開放旅遊進行多次博弈，但是僵局至今未解。

去年8月24日，陸委會提出的規劃是，陸籍團客來台初期每日限額為2000人次。陸委會當時指出，恢復疫前兩岸人員往來及交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件，以利相關規劃的推動及執行。

但是，大陸國台辦當時的回應是，名為恢復，實則拒不解禁。因此，相關規劃未能實施。

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傅崐萁率團訪問期間拜會中國大陸文旅部，中國大陸文旅部副部長饒權今天表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。

陸委會回應說，相關安排既不符合對等開放原則，極度縮小開放對象，僅開放福建居民到馬祖，卻未見金門和澎湖；至於旅行團來台為何以平潭航線復航為條件，而旅客來源僅限於福建居民，其他地區卻未同步開放，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。（編輯：唐佩君）1130428