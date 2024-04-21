澎管處響應地球日 姑婆嶼尋寶遊戲淨灘清出上噸海廢

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（中央社澎湖縣21日電）觀光署澎湖國家風景區管理處響應世界地球日，今天在姑婆嶼以尋寶遊戲淨灘，約100人參與，共清出1100公斤海漂物及垃圾等；所撿集在便利商店或超市貨架上看得到的海漂物品，未來將陳列海廢博物館展示。

澎管處為落實環境永續、親海近海目標，今天辦理「營業中海廢便利商店」姑婆嶼淨灘活動，處長洪志光率白沙鄉公所、赤崁龍德宮及民眾約100人，一同前往無人島姑婆嶼，以海灘尋寶遊戲方式進行淨灘，共清出1100公斤海漂物及垃圾等。

澎管處表示，今天淨灘最特別的是首次透過有趣的海灘尋寶遊戲結合無痕的澎湖在地餐食，民眾在淨灘尋寶遊戲時，在海灘蒐集可於便利商店或超市貨架上看得到物品，在送白沙後寮遊客中心作為海廢商品陳列展示比賽，所有撿拾的海漂垃圾，都將成為後寮海廢博物館裡展品之一，讓每位參與淨灘者，有將「海廢變不廢」的成就感，傳達永續減廢理念。

澎管處表示，4月22日為世界地球日，透過淨灘以實際活動響應，達到宣導環境教育目的外，並期藉由活動凝聚各界落實海洋生態保育共識，維護優美濱海環境，也呼籲到訪遊客共同維持澎湖清新潔淨友善旅遊環境，成為「世界最美麗海灣」的守護天使。（編輯：陳仁華）1130421