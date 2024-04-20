看墾丁珊瑚產卵不用潛水 5/1直播欣賞海底星空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）每年農曆3月23日媽祖誕辰前後是墾丁珊瑚產卵高峰期，墾管處與海生館再度攜手合作，5月1日分別在官方臉書（facebook）直播，不用潛水也能欣賞到海底星空。

墾丁國家公園海域內的珊瑚種類超過500種，每年的媽祖誕辰前後是珊瑚產卵高峰期，不同種珊瑚精卵入夜後先後噴發交會，海底宛如星空般的璀璨美景，宛若天女散花般大爆發，讓不少生態調查者驚艷不已。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

墾管處發布新聞稿表示，精彩的珊瑚產卵線上直播共有2場，分別為5月1日晚上7時30分和9時30分，在墾管處臉書及海生館臉書平台直播，讓更多愛海人在第一時刻感受海洋年度盛事。

另外，墾管處今年舉辦墾丁珊瑚礁生態保育月，以「珊生珊世、人海共好」為主題，在台電南部展示館展出「海洋、恆春」特展；27日在墾管處遊客中心有海洋科普講座、傍晚在鵝鑾鼻公園則有「山青海闊」音樂會；28日更號召各地潛水愛好者舉辦淨海活動。（編輯：郭諭儒）1130420