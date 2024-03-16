澎湖特有種章魚現蹤量少 民眾照海捕捉

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（中央社澎湖縣16日電）元宵過後澎湖特有種章魚進入產季，近期已在潮間帶海域現蹤影。趕在禁漁期前，當地漁民一連2個夜晚趁潮汐下海用探照燈「照海」捕捉都有所斬獲，只可惜捕捉數量都在個位數。

陳姓漁民告訴中央社記者表示，澎湖特有種章魚產季在每年2至5月，即農曆1月15日元宵過後至農曆3月23日的媽祖生日，但今年產季較往年晚了近半個月。

陳姓漁民指出，今年元宵潮汐首次照海捕捉卻接連槓龜，直到這2天好天氣再次下海捕捉，在沙港北海域潮帶間上有10餘盞照明燈照海，大家多少都有斬獲，只是一個晚上捕捉數量不多，但高興的是終於看到章魚蹤影。

為保育及維護海域特有種章魚資源永續利用，澎湖縣政府明訂每年3月29日至4月12日為禁漁期。禁漁期間農漁局會同警方、海巡人員前往潮間帶、市場和餐廳等加強巡護，違者依漁業法可處3年以下徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金。

澎湖特有種章魚屬一年生夜行性底棲生物，棲息在珊瑚淺坪、珊瑚環礁、碎珊瑚下，為季節性特有種，主要產區介於白沙鄉以東、湖西鄉以北的白沙赤崁、員貝、岐頭、講美、中屯與沙港、紅羅、青螺等海域。近年來棲地遭破壞，族群數量年年減少，價格則是物稀為貴，每公斤都逾千元以上。（編輯：孫承武）1130316