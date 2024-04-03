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「海洋教育嘉年華」屏東海生館登場 展現海洋魅力

2024/4/3 18:11（4/3 18:36 更新）
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海洋委員會、國立科學工藝博物館與國立海洋生物博物館攜手合作，3日起至7日在屏東海生館舉辦2024海洋教育嘉年華，盼寓教於樂，引領民眾學習海洋知識。（國立科學工藝博物館提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月3日
海洋委員會、國立科學工藝博物館與國立海洋生物博物館攜手合作，3日起至7日在屏東海生館舉辦2024海洋教育嘉年華，盼寓教於樂，引領民眾學習海洋知識。（國立科學工藝博物館提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月3日
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（中央社記者張已亷高雄3日電）海洋委員會、行政院南部聯合服務中心、國立科學工藝博物館與國立海洋生物博物館攜手合作，於4月3日至7日在國立海洋生物博物館舉辦今年第1場海洋教育嘉年華活動。

國立科學工藝博物館今天發布新聞稿表示，此次推出系列海洋教育推廣活動，透過創新、趣味科普展示和互動體驗，讓民眾學習海洋知識、感受海洋魅力；開幕活動於今天上午在海生館戶外大王魷魚廣場舉行。

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行政院南服中心副執行長陳文亮表示，中心與海委會及科工館曾在民國111年及112年到小琉球及澎湖，辦理海洋教育嘉年華活動，今年安排到海生館辦理，希望讓偏鄉孩子有機會感受海洋教育多元學習資源。

科工館指出，展出內容包含「海洋能源與資源」及「海洋環境」2大主軸，還有互動體驗教具展現多樣體驗，讓民眾親近海洋，學習如何愛護海洋，過關成功還有機會獲得小禮物。（編輯：龍柏安）1130403

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