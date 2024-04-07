台灣祭後近百樂迷墾丁淨灘 清出512公斤垃圾

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）台灣祭昨天劃下句點，3日累計超過百萬人次參與，主辦單位今天辦理淨灘，近百樂迷參與，總共清理出512公斤垃圾，把乾淨沙灘還給在地社區及後續到訪旅客。

屏東縣政府傳播暨國際事務處告訴中央社記者，台灣祭今年第4年，一年比一年壯大，由於去年人潮比想像中多，因此今年新增淨灘活動，一來是宣導樂迷將垃圾帶離現場，二來是希望樂迷可以多留1天享受墾丁這個場域。

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近日恆春半島天氣炎熱，一大早陽光威力就不小，淨灘活動上午9時開始，由節目「木曜4超玩」主持人與網紅金魚腦帶領，與近百名樂迷一起頂著烈陽撿拾垃圾，有不少樂迷經過看到也加入行列，依傳國處統計，短短3小時就整理出512公斤垃圾。

傳國處表示，台灣祭舉辦地點在墾丁大灣遊憩區，活動場域旁就是沙灘海洋，可以吹風看海聽音樂；為永續使用墾丁場域，縣府活動期間提供不塑飲水服務，3天共供應9.1公噸飲用水，若以600cc寶特瓶計算，相當於減少使用1萬5166瓶；台灣祭結束隔天也立即安排淨灘活動，持續清潔善後，把乾淨沙灘還給在地社區與後續到訪旅客。（編輯：陳仁華）1130407