更多編輯台推薦新聞：
開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣祭後近百樂迷墾丁淨灘 清出512公斤垃圾

2024/4/7 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）台灣祭昨天劃下句點，3日累計超過百萬人次參與，主辦單位今天辦理淨灘，近百樂迷參與，總共清理出512公斤垃圾，把乾淨沙灘還給在地社區及後續到訪旅客。

屏東縣政府傳播暨國際事務處告訴中央社記者，台灣祭今年第4年，一年比一年壯大，由於去年人潮比想像中多，因此今年新增淨灘活動，一來是宣導樂迷將垃圾帶離現場，二來是希望樂迷可以多留1天享受墾丁這個場域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近日恆春半島天氣炎熱，一大早陽光威力就不小，淨灘活動上午9時開始，由節目「木曜4超玩」主持人與網紅金魚腦帶領，與近百名樂迷一起頂著烈陽撿拾垃圾，有不少樂迷經過看到也加入行列，依傳國處統計，短短3小時就整理出512公斤垃圾。

傳國處表示，台灣祭舉辦地點在墾丁大灣遊憩區，活動場域旁就是沙灘海洋，可以吹風看海聽音樂；為永續使用墾丁場域，縣府活動期間提供不塑飲水服務，3天共供應9.1公噸飲用水，若以600cc寶特瓶計算，相當於減少使用1萬5166瓶；台灣祭結束隔天也立即安排淨灘活動，持續清潔善後，把乾淨沙灘還給在地社區與後續到訪旅客。（編輯：陳仁華）1130407

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.42