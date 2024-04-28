中市舉辦城市盃體操錦標賽 盼打造中部競技基地

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中城市盃體操錦標賽今天舉辦，有來自全台240名選手同場競技。台中市體育總會表示，希望不只給予選手展現舞台，也以打造台中成為中部發展競技體操運動核心基地為目標。

錦標賽在台中市西屯區協和國小登場，有來自全台各地240名學子參與，昨天先開放場地進行練習賽，今天則是分為低、中、高年級組競賽，國民黨立委廖偉翔與市議員等人，皆到場為選手加油。

台中市體育總會體操委員會監事、協和國小體操隊教練吳明花今天表示，中市因沒有體操館，近年來在台中市議會、中市府體育局與教育局協助下，自2019年至2020年間向中央爭取經費，陸續添購女子體操競技國際賽事級器材與設施。

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吳明花說，在台中市由教育局多方協調下，串聯協和國小、安和國中、西苑高中3所學校，落實競技體操三級銜接的體操訓練策略，也將台中市競技體操的訓練基地，設置在已發展30年女子競技體操的協和國小，盼透過小學端向上延伸，成為中部地區發展競技級運動核心基地。

吳明花說明，不同於韻律體操，競技體操在比賽項目上更具危險性，選手需要完成高難度動作，才能得到較高評分，這也為今天的比賽帶來各種精彩時刻；希望透過以全國賽規格辦理這次城市盃體操比賽，不只能給予選手鼓勵，也能有舞台展現練習成果。（編輯：陳仁華）1130428