中研院攜台船 擬於台東外海黑潮測試洋流發電機

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（中央社記者張雄風台北25日電）中研院今天與台船公司簽署合作備忘錄，預計今年在台東外海進行100瓩洋流渦輪發電機測試，期望配合中研院的研究量能及台船公司的海事工程優勢，加速「黑潮發電」的布建。

中央研究院今天發布新聞稿表示，中研院今天與與台灣國際造船股份有限公司簽署「海洋能技術發展應用合作備忘錄」，中研院正在研發製造100瓩（kW）洋流渦輪發電機，預計今年在台東外海下水測試；結合中研院的海洋能研究能量，以及台船公司在海事工程的優勢，盼加速「黑潮發電」的海上測試與布建。

中研院長廖俊智表示，台灣東部黑潮是全球第二大洋流，臨近海岸、流速強、穩定性高，可開發的海流能潛能相當可觀；海洋流全年各時段皆可發電，且發電過程不須使用燃料、不會排放溫室氣體或污染物，因此成為基載電力新希望。

廖俊智指出，台灣在過去10多年已投入研發海洋能發電技術，但在選址及海事工程、洋流發電機固定及電纜輸送技術方面一直遭遇挑戰；台船為我國最大的造船公司，希望透過台船的船舶製造與維修、支援離岸風電等海事工程技術，研發端連結應用端，加速技術落地實踐，幫助台灣儘速提升零碳電力的占比。

台船董事長鄭文隆表示，中研院「黑潮發電技術」已有初步進展，與台船在船舶製造與海洋工程的豐富經驗結合，將為海洋能源技術的實現提供穩固基礎。

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中研院在2022年發布《臺灣淨零科技研發政策建議書》，除了去碳燃氫、地熱、高效太陽能電池及生質碳匯，即建議政府儘速推動海洋能的開發，被喻為「淨零5支箭」。

中研院關鍵議題研究中心內設置「海洋能專題中心」，積極投入研發，已在海洋流偵測、洋流渦輪發電機製造、錨定方法研發上取得進展；經執行東部海域船次調查，逐步建置黑潮精細觀測與模擬數值資料，初步選定台東成功外海海流較穩定、海床地質條件較佳處，做為黑潮發電可能的布建場址。（編輯：李亨山）1130325